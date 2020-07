A dat fotbalul pe SANTIER! Fostul atacant al lui Dinamo care a tinut cont de vorbele lui Cornel Dinu: “Am evoluat ca om”

Acum cinci ani, un atacant era adus de Rednic la Dinamo, insa cariera sa a capatat o turnura incredibila!

Fabian Himcinschi era considerat unul dintre cei mai talentati atacanti din Romania in perioada junioratului. AEK Atena, Valencia si Aston VIlla il voiau dupa calificarea la campionatul european U17 din Serbia, in 2011, alaturi de Steliano Filip, Laurentiu Branescu sau Bogdan Tiru! Mai mult decat atat, varful nascut in Alba Iulia s-a facut remarcat si la turneul final.

Si Mircea Rednic a pus ochii pe el si l-a adus la Dinamo, club pentru care a evoluat in trei partide oficiale, insa Himcinschi nu a ramas prea mult in Stefan cel Mare.

Dupa plecarea din "Groapa", Himcinschi nu a mai jucat la nivel inalt, s-a retras si a inceput sa lucreze in constructii, la o firma pentru care face pavaje cu dale. Cornel Dinu a facut in trecut o afirmatie intrata in antologia fotbalului romanesc, spunand despre Banel Nicolita ca "e muncitor, dar fotbalul nu e santier'.

"M-am lasat de doi ani. Nu exista niciun viitor in fotbalul din Romania. Cu cat cedezi mai repede, cu atat mai bine. Trebuie sa fii realist cu tine. In afara de celebritate, fotbalul de la noi nu iti poate oferi nimic bun.

Imi este mult mai bine, am evoluat si ca om, iar de sport nu duc lipsa, pentru ca ma antrenez zilnic.

Am avut lucrari in toata tara, am fost cautat si in Ungaria. Am investit in acest business si ma dezvolt, usor, usor", a spus Fabuan Himcinschi pentru ziare.com.

Varful din Alba Iulia detine recordul de goluri marcate pentru o echipa nationala a Romaniei, dupa ce a inscris de 5 ori impotriva Liechtensteinului, la juniori.