Craiova a condus cu 2-0 la Atena, contra lui AEK, însă grecii au revenit incredibil în ultima jumătate de oră și s-au impus cu 3-2.

Reacția lui Răzvan Marin după AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2

Răzvan Marin a fost titular la AEK Atena, a jucat 90 de minute și a pasat decisiv la golul lui Domagoj Vida, prin care grecii au redus din handicap. Dereck Kutesa și Luka Jovic, din penalty, au înscris în minutele 90+8 și 90+15.

După meciul nebun de la Atena, Răzvan Marin a ținut să transmită un mesaj de consolare celor de la Universitatea Craiova. În opinia sa, AEK a meritat să câștige, fiind "echipa mai bună".

"A fost un meci greu, am început foarte bine primele 15-20 de minute. După aia, Craiova a reușit să pună control pe joc. Ne-au făcut probleme, au avut ocazii, dar per total cred că am fost echipa mai bună.



Probabil și-au ridicat și ei nivelul. Știam că putem începe foarte bine meciul, în special acasă, când avem fanii, doar că Craiova nu s-a speriat de acest lucru. A ținut de minge și ne-a surprins puțin prin poziționarea în teren. În a doua repriză cred că am controlat jocul și cred că meritam victoria.



Noi aveam pe cineva cu telefonul pe bancă și ne uitam la clasament. Ăsta e fotbalul. Îmi pare rău pentru ei, dar poate noi am știut să speculăm mai bine momentele de final și să întoarcem rezultatul.



Sincer, nu-mi aduc aminte dacă am trecut vreodată prin așa ceva (n.r - o situație ca a Craiovei). E greu, ce le pot transmite? Doar să aibă multă baftă pe parcursul sezonului, să se bată la campionat pentru că au o echipă foarte bună și pot ajunge sus"

AEK Atena a încheiat grupa unică din Conference League pe locul 3, cu 13 puncte, și s-a calificat direct în optimile Conference League.

În schimb, Universitatea Craiova a terminat pe 25, chiar primul loc sub linie, și este eliminată din cupele europene.

