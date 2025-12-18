Duelul cu AEK Atena este programat de la ora 22:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.



Înaintea confruntării directe, AEK Atena ocupă locul 4 în clasamentul grupei unice din Conference League, cu 10 puncte după cinci etape.



De cealaltă parte, Universitatea Craiova se află pe poziția 23, cu 7 puncte, loc care asigură, în acest moment, prezența în play-off-ul pentru optimile de finală.



AEK Atena – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00



AEK, formație la care este legitimat Răzvan Marin, anunțat titular, țintește un loc în Top 8, care ar asigura calificarea directă în optimi și evitarea barajului din februarie.



Grecii au avut rezultate solide în competiție, inclusiv o victorie pe terenul Fiorentinei, scor 1-0, și un succes categoric, 6-0, cu Aberdeen.



De partea cealaltă, după eșecul din prima etapă, 0-2 cu Rakow, alb-albaștrii au obținut victorii importante cu Rapid Viena și Mainz, care i-au adus în zona calificării. Ultimul rezultat a fost înfrângerea cu Sparta Praga, scor 1-2.



Forma de moment este încurajatoare pentru ambele echipe. Craiova vine după o victorie clară în Superliga, 2-0 pe terenul lui Hermannstadt, în timp ce AEK a făcut spectacol în campionatul Greciei, 5-0 cu Panetolikos.

