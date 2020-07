BREAKING NEWS | Anunt CUTREMUR al lui Dan Nistor: 'O sa-i scoata pe FCSB din finala Cupei, asa am auzit! O sa fie dezastru pentru ei'

Dan Nistor a facut un anunt bomba la finalul meciului cu FCSB!

Dan Nistor a vorbit despre situatia FCSB-ului din Cupa si a dezvaluit o adevarata bomba.

"Din ce am inteles FCSB va primi o veste care nu e foarte buna, am auzit ca s-ar putea sa fie scosi din finala Cupei. O sa fie dezastru pentru ei", a spus Dan Nistor la finalul meciului.

Dinamo a depus memoriu la FRF impotriva FCSB-ului, dupa ce echipa lui Gigi Becali l-a folosit pe Andrei Vlad in turul din Stefan cel Mare, castigat de ros-albastri cu 3-0.

Vlad avea doua cartonase galbene, ceea ce l-ar fi transformat in jucator suspendat, conform ROAF. Exista, insa, un alt regulament, cel disciplinar, care l-ar transforma pe Vlad in jucator eligibil. Totusi, dinamovistii au facut apel, iar acesta se afla pe masa comisiei de disciplina a FRF, care il va judeca in data de 15 iulie.

Dupa ce Nistor a lansat informatia cum ca pericolul ca FCSB sa piarda calificarea este unul cat se poate de real pentru ros-albastri, si Sorin Cartu a confirmat aceasta ipoteza: "Da, veti vedea ca se discuta. Am si eu informatii si stiu ca nu e deloc decisa speta, exista un risc foarte mare pentru FCSB!", a spus fostul antrenor al echipei lui Gigi Becali la Digisport.