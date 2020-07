Bergodi, incantat dupa VICTORIA URIASA in fata FCSB-ului! Antrenorul Craiovei se pregateste de duelul cu Botosani 

Universitatea Craiova a reusit sa obtina prima victorie in fata FCSB-ului dupa 6 meciuri in care nu a reusit sa se impuna in fata ros-albastrilor.

Oltenii au ajuns la a cincea victorie consecutiva in campionat si au trecut pe primul loc in clasamentul playoff-ului, pana la meciul de maine al lui CFR Cluj cu Gaz Metan.

Cristiano Bergodi a reusit sa smulga cele 3 puncte ros-albastrilor, lucru pe care Craiova nu il mai reusise de 6 meciuri. La finalul partidei, antrenorul italian s-a declarat incantat de prestatia jucatorilor sai si a anuntat ca pregateste deja duelul cu Botosani.

"FCSB e o echipa foarte buna, cu jucatori de banda foarte buni, care plimba mingea foarte bine. Noi ne-am descurcat binisor, am trecut de acest test, chiar daca ei au avut una sau doua ocazii, ne-am comportat bine.

Eu nu vorbesc de arbitru, noi suntem si departe, nu stiu daca a atins sau nu, baietii au spus ca da. Eu nu vorbesc de arbitraj de obicei, important era sa castigam. Normal ca sunt meciuri mai putin bune in lupta pentru titlu.

Baietii au intrat bine in teren, nu au avut complexul de inferioritate in meci, sunt multumit de ce am vazut, echipa e un grup unit, s-a vazut la finalul meciului. Avem inca doua meciuri grele plus meciul direct cu CFR, toate sunt importante.

Botosani e o echipa buna, imi place cum joaca, joaca mingea pe jos, au jucatori foarte buni, tehnici in fata si la mijloc. Noi capatam incredere si ne gandim la ceva special. Trebuie sa fim cu picioarele pe pamant, lucrurile sunt bune si trebuie sa pregatim foarte bine meciul cu Botosani", a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.