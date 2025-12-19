Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară la Atena pe ”OPAP Arena” în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League.



La capătul celor 90 de minute, gazdele au obținut toate cele trei puncte și au eliminat-o pe Craiova din Europa după două goluri marcate în minutele 90+8 și 90+15.

Rotaru plânge și râde în același timp! Cu câți bani s-a ales Craiova după eliminarea din UEFA Conference League. Toate calculele



Universitatea Craiova s-a ales de la UEFA cu 3,17 milioane de euro, bani garantați pentru că a obținut accederea în competiția UEFA Europa Conference League după tururile preliminare.



Apoi, oltenii s-au făcut cu aproape un milion de euro după cele două victorii și un rezultat de egalitate. Mai exact, Mihai Rotaru s-a mai bucurat de 933.000 de euro de la UEFA.



Pentru că s-a clasat pe locul 25, Universitatea Craiova a încasat un bonus și de 336.000 de euro.



Asta înseamnă că Universitatea Craiova a generat aproximativ 5.000.000 euro, incluzând și cei 530.000 de euro obținuți în tururile preliminare, după ce a evoluat în premieră în acest sezon în grupa unică din UEFA Europa Conference League.



Suma totală ajunge la 5.719.000 de euro după ce oltenii au obținut și 750.000 de euro de la UEFA din ”value pillar”



”Value pillar” e partea din mecanismul UEFA care reflectă valoarea economică și de piață a cluburilor participante, prin audiența TV sau coeficienți.



Trupa din Bănie putea însă să-și rotunjească conturile cu încă 400.000 de euro dacă nu ar fi pierdut cu AEK Atena. Locurile 9-24 au primit 200.000 de euro și alte 200.000 de euro erau obținute prin accederea în primăvara europeană.

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2



Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.



Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.

