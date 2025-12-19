Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară la Atena pe ”OPAP Arena” în etapa cu numărul 6 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League.
La capătul celor 90 de minute, gazdele au obținut toate cele trei puncte și au eliminat-o pe Craiova din Europa după două goluri marcate în minutele 90+8 și 90+15.
Rotaru plânge și râde în același timp! Cu câți bani s-a ales Craiova după eliminarea din UEFA Conference League. Toate calculele
Universitatea Craiova s-a ales de la UEFA cu 3,17 milioane de euro, bani garantați pentru că a obținut accederea în competiția UEFA Europa Conference League după tururile preliminare.
Apoi, oltenii s-au făcut cu aproape un milion de euro după cele două victorii și un rezultat de egalitate. Mai exact, Mihai Rotaru s-a mai bucurat de 933.000 de euro de la UEFA.
Pentru că s-a clasat pe locul 25, Universitatea Craiova a încasat un bonus și de 336.000 de euro.
Asta înseamnă că Universitatea Craiova a generat aproximativ 5.000.000 euro, incluzând și cei 530.000 de euro obținuți în tururile preliminare, după ce a evoluat în premieră în acest sezon în grupa unică din UEFA Europa Conference League.
- Suma totală ajunge la 5.719.000 de euro după ce oltenii au obținut și 750.000 de euro de la UEFA din ”value pillar”
”Value pillar” e partea din mecanismul UEFA care reflectă valoarea economică și de piață a cluburilor participante, prin audiența TV sau coeficienți.
Trupa din Bănie putea însă să-și rotunjească conturile cu încă 400.000 de euro dacă nu ar fi pierdut cu AEK Atena. Locurile 9-24 au primit 200.000 de euro și alte 200.000 de euro erau obținute prin accederea în primăvara europeană.
AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2
Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 30, Alexandru Cicâldău a dus scorul la 2-0 după o oră de (minutul 59). La șase minute, Domagoj Vida a micșorat diferența, iar în minutele suplimentare, AEK Atena a dat o dublă lovitură.
Mai întâi, grecii au restabilit egalitatea prin Dereck Kutesa, iar în minutul 90+15 au primit un penalty după intervenția VAR. Luka Jovic a bătut impecabil și a adus victoria lui AEK, eliminându-i pe olteni.