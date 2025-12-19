Internaționalul român s-a refăcut după intervenția chirurgicală suferită în urma accidentării, dar încearcă încă să își recapete forma fizică.

Radu Drăgușin nu va reveni deocamdată în lotul lui Tottenham

Drăgușin a bifat două apariții în două meciuri amicale ale londonezilor, dar nu a jucat încă deocamdată sub comanda lui Thomas Frank într-o partidă oficială.

Tottenham, care ocupă locul 11 în clasamentul din Premier League, se va duela cu Liverpool în runda cu numărul 17 din campionat, iar, înaintea meciului, Thomas Frank a dat din nou detalii cu privire la Radu Drăgușin.

”Toată lumea este bine. Sunt disponibili aceiași jucători precum la ultimul meci. Nu mai revine nimeni în lot”, a spus antrenorul lui Spurs.

Tottenham – Liverpool se joacă sâmbătă, 20 decembrie, de la 19:30, LIVE EXCLUSIV pe VOYO.

Clasamentul din Premier League

