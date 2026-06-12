Canada și Bosnia se întâlnesc în primul meci din grupa B de la Cupa Mondială 2026. Partida se va disputa pe BMO Field din Toronto și va fi precedată de ceremonia de deschidere și se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Bosniei Herțegovina, după ce Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 21.

Jovo Lukic a dat lovitura la debutul de la Campionatul Mondial