GALERIE FOTO Gol Jovo Lukic la Campionatul Mondial! Starul lui ”U” Cluj a deschis scorul împotriva Canadei

Gol Jovo Lukic la Campionatul Mondial! Starul lui ”U” Cluj a deschis scorul împotriva Canadei CM 2026
SPORT.RO
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Jovo Lukic a deschis scorul în partida Canada - Bosnia, la Campionatul Mondial.

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Jovo LukicCampionatul MondialU ClujCanada
Din articol

Canada și Bosnia se întâlnesc în primul meci din grupa B de la Cupa Mondială 2026. Partida se va disputa pe BMO Field din Toronto și va fi precedată de ceremonia de deschidere și se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Bosniei Herțegovina, după ce Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 21.

Jovo Lukic a dat lovitura la debutul de la Campionatul Mondial

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Sursă foto: Imago

Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 21, după ce a profitat de centrarea excelentă a lui Kolasinac. 

Jucătorul lui ”U” Cluj a reușit o lovitură de cap excelentă, iar portarul Crepeau a fost învins.

Echipele de start din Canda - Bosnia:

  • Canada (4-4-2): Crepeau - A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, I. Kone, Eustaquio (cpt.), Millar - J. David, Oluwaseyi
  • Rezerve: O. Goodman, St.Clair, A. Ahmed, Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, A. Jones, Larin, J. Nelson, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, N. Sigur, Waterman
  • Selecționer: Jesse Marsch

  • Bosnia (4-4-2): Vasilj - A. Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (cpt.) - Bajraktarevic, I. Basic, Tahirovic, Memic - Demirovic, Lukic
  • Rezerve: Jurkas, Zlomislic, Alajbegovic, Bazdar, Burnic, E. Dzeko, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Sunjic, Tabakovic
  • Selecționer: Sergej Barbarez

Din grupa B mai fac parte Elveția și Qatar.

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