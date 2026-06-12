Canada și Bosnia se întâlnesc în primul meci din grupa B de la Cupa Mondială 2026. Partida se va disputa pe BMO Field din Toronto și va fi precedată de ceremonia de deschidere și se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Bosniei Herțegovina, după ce Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 21.
Jovo Lukic a dat lovitura la debutul de la Campionatul Mondial
Sursă foto: Imago
Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 21, după ce a profitat de centrarea excelentă a lui Kolasinac.
Jucătorul lui ”U” Cluj a reușit o lovitură de cap excelentă, iar portarul Crepeau a fost învins.
Echipele de start din Canda - Bosnia:
- Canada (4-4-2): Crepeau - A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, I. Kone, Eustaquio (cpt.), Millar - J. David, Oluwaseyi
- Rezerve: O. Goodman, St.Clair, A. Ahmed, Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, A. Jones, Larin, J. Nelson, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, N. Sigur, Waterman
- Selecționer: Jesse Marsch
- Bosnia (4-4-2): Vasilj - A. Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (cpt.) - Bajraktarevic, I. Basic, Tahirovic, Memic - Demirovic, Lukic
- Rezerve: Jurkas, Zlomislic, Alajbegovic, Bazdar, Burnic, E. Dzeko, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Sunjic, Tabakovic
- Selecționer: Sergej Barbarez
Din grupa B mai fac parte Elveția și Qatar.