Jovo Lukic a fost omul meciului, o piesă esențială în ofensivă, contribuind decisiv la succesul echipei sale, care s-a distanțat la trei puncte în fruntea clasamentului.

La finalul partidei, eroul serii a oferit o reacție plină de încredere, subliniind atât parcursul excelent al echipei, cât și obiectivele uriașe pe care le are în vizor.

„Nu aş putea să fiu mai fericit. Suntem pe primul loc, suntem la trei puncte distanţă. Nimeni nu credea în noi, am reuşit contrariul. Ne-am arătat valoarea pe teren.

Nu sunt o persoană răzbunătoare. Nu mă intersează împotriva cui înscriu, important e să câştige echipa.

Sunt în aşteptarea chemării oficile la naţională, mă gândesc la titlu, trebuie să continuăm la fel”, a spus Lukic la finalul partidei.

Jovo Lukic, fost jucător al Universității Craiova, este golgheter în Superliga, cu 18 reușite în acest sezon, 15 în sezonul regulat și 3 în play-off.

„U” Cluj, favorită la titlu

„U” Cluj a egalat cea mai categorică victorie din acest sezon, după 4-0 cu Oţelul în etapa a 29-a a sezonului regulat.

Pentru Universitatea Craiova este cea mai drastică înfrângere din întregul sezon, după 1-4 cu Farul.

În sezonul regulat, Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în meciul direct din Bănie, iar la Cluj-Napoca a fost 0-0.

Universitatea Cluj a ajuns la opt victorii consecutive.