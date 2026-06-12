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Andrei Bendeac (25 de ani), fratele cunoscutului actor Mihai Bendeac (43), va fi analist video la Dinamo, în staff-ul noului antrenor Nuno Campos (51), din sezonul următor.

Andrei Bendeac, analist video la Dinamo

Andrei Bendeac va analiza atât evoluția „câinilor”, cât și adversarii acestora. El va colabora cu antrenorii secunzi de la Dinamo și va livra informația necesară înainte de luarea deciziilor la echipă.

„Din sezonul următor, analiza video va fi realizată de Andrei Bendeac și Iulian Militaru, doi oameni care vor avea responsabilități atât în analiza adversarilor, cât și în evaluarea performanțelor propriei echipe. În paralel, pentru analiza în timp real a meciurilor, secundul Joao va fi cel care va comunica direct cu banca tehnică, în colaborare cu cei doi specialiști.

Andrei și Iulian vor fi integrați în cadrul staff-ului tehnic, însă activitatea lor va fi strâns legată în special de colaborarea cu antrenorii secunzi și de pregătirea informațiilor necesare procesului decizional.

Andrei Bendeac și-a început activitatea în cadrul departamentului de scouting ca voluntar, în 2024, alături de colegul său pe postul de analist video, Iulian Militaru, și el nou în echipa lui Nuno Campos.

Povestea promovării lui Andrei Bendeac la Dinamo

Dincolo de schimbarea în sine, există și o poveste interesantă în spatele acestei promovări. Atât Andrei Bendeac, cât și Iulian Militaru și-au început activitatea în cadrul departamentului de scouting ca voluntari, în 2024, în momentul în care Gabriel Glăvan a pus bazele sistemului de voluntariat din cadrul clubului.

Un an mai târziu, cei doi au fost selectați pentru a lucra în cadrul clubului în departamentele de analiză și performanță, iar acum fac un nou pas înainte. Este o evoluție firească și, în același timp, o confirmare că proiectul construit în urmă cu doi ani începe să producă rezultate concrete”, se arată pe site-ul dinamo1948.club.

Dinamo i-a găsit rapid în locuitor lui Zeljko Kopic, după ce antrenorul croat a decis să nu continue pe banca formației bucureștene. „Câinii” au decis să meargă pe mâna lui Nuno Campos, fost secund la AS Roma.

Primele declarații ale lui Nuno Campos din postura de antrenor al lui Dinamo

Nuno Campos a fost întrebat despre primele impresii pe care le are de când a venit în România. Tehnicianul portughez de 51 de ani a dezvăluit că știe despre Dinamo încă de când era copil.

„Este o onoare să fiu aici, să fiu antrenorul lui Dinamo. Înainte să vorbesc de viitor, vreau să spun că respect istoria celor de la Dinamo. Îmi amintesc când a învins-o pe Sporting, eram un copil.

Nu a fost o surpriză. Pentru mine nu este o surpriză pentru ceea ce am făcut înainte. Cel mai important lucru este Dinamo. Sunt fericit că sunt aici. În viitor sper să vorbim despre mai multe detalii.

Am o grămadă de prieteni portughezi care mi-au vorbit despre România. Nu o să spun numele, pentru că sunt o grămadă. În general, am vorbit cu multă lume despre România.

Cred că sunt mulți antrenori în toată lumea, nu doar în România. Au făcut treabă bună pe unde au fost și e normal să fie apreciați”, a spus Nuno Campos.

Experiență vastă alături de Paulo Fonseca

De-a lungul carierei sale, noul principal al alb-roșiilor și-a construit un CV solid lucrând ca antrenor secund. Timp de peste un deceniu, Campos a fost mâna dreaptă a lui Paulo Fonseca, ajutându-l pe acesta la cluburi importante din Europa. În această perioadă, lusitanul a adunat în palmares, din postura de secund, șapte trofee în Ucraina alături de Șahtior, o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă cu FC Porto.

El a făcut pasul spre rolul de antrenor principal abia în anul 2021, bifând două experiențe scurte pe prima scenă din Portugalia, la Santa Clara și Tondela. După alte perioade în care a fost secund la mexicanii de la Toluca și la echipa U20 a brazilienilor de la Flamengo, Nuno Campos a preluat formația maghiară Zalaegerszeg în vara anului trecut.

Sezonul petrecut în țara vecină a fost unul cu rezultate notabile pentru tehnicianul lusitan. Acesta a reușit să claseze Zalaegerszeg pe poziția a cincea în prima ligă din Ungaria, reprezentând cea mai bună performanță a echipei de la revenirea în prima divizie din 2019.