„U” Cluj a învins-o pe Universitatea Craiova cu 4-0 pe teren propriu, în runda a patra din play-off. Reușitele partidei au aparținut lui Stanojev (15'), Lukic (45', 51') și Nistor (87'). Ooltenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 20, după eliminarea lui Etim.

Atacantul bosniac, Lukic, a marcat de două ori și a ajuns la cota 18 în actuala stagiune, distanțându-se în fruntea clasamentului marcatorilor. Forma sa contrastează puternic cu prestațiile din sezonul precedent, când evolua chiar pentru adversara din această etapă, Universitatea Craiova.

Transformarea care a surprins fotbalul românesc

Mihai Stoica a analizat modul în care Jovo Lukic și-a ridicat nivelul de joc după schimbarea clubului. „Echipa asta poate, deoarece are nişte jucători cu experienţă, care nu prea se tem, mai ales de la mijloc în sus. În compartimentul defensiv tot mai văd nişte vulnerabilităţi. Uite-l pe Lukic, pentru că aici se rezumă tot. Lukic este poate cel mai bun jucător, atenţie, nu atacant! Cel mai bun jucător din campionatul ăsta. Nu l-am văzut făcând un meci prost, vreun meci fără realizări împotriva echipelor bune”, a transmis Mihai Stoica, potrivit PrimaSport.

Oficialul FCSB a adus în discuție și perioada dificilă a fotbalistului în Bănie, explicând că randamentul depinde adesea de contextul tactic și de adaptabilitate.

„Este o metamorfoză gigantică la un jucător de care Craiova nu ştia cum să scape şi care a avut multe şanse la Craiova. Nu se poate spune că la Craiova a fost marginalizat şi că era bun, dar nevăzut. A avut o grămadă de şanse să joace, dar nu juca. Ziceam toţi că e al doilea Mamut, dar ce face Lukic e ireal. Un jucător care se simte bine pe un anumit concept tactic, cu anumiţi jucători în stânga, în dreapta, în spate, cu un ambient care poate conta”, a adăugat oficialul.

Pentru a ilustra importanța mediului asupra unui sportiv, MM a oferit un exemplu din fotbalul internațional: „Am dat exemplul Eden Hazard, care la Lille era un fenomen, cu 20 de goluri, 20 de assist-uri în ultimul campionat. Plecat la Chelsea, mai bine, rachetă. Toată lumea îl vedea după Messi şi Cristiano al treilea atacant al planetei, pentru că aşa arăta. S-a dus la Real Madrid, a pus opt kilograme pe el şi s-a lăsat de fotbal. Sunt nişte chestii care nu se pot explica, dar eu aşa văd. Un jucător poate da randament într-un loc unde se simte foarte bine, iar în alt loc să fie nimic”.