Gimnastul japonez a adunat un punctaj total de 86.832, iar pe podium a fost urmat de Boheng Zhang (China, 86.599) şi de Ruoteng Xiao (China, 86.364). La echipe, aurul olimpic a fost câştigat de Japonia, iar clasamentul a fost completat de China şi SUA.

În timpul competiției, în rotația în care a concurat la bară fixă, sportivul canadian a căzut de pe aparat, dar nu din cauza unei ratări, ci a faptului că i s-a desprins apărătoarea de pe palmă.

"Doamne, i s-a desprins protecția. Ar fi putut să-i cauzeze o accidentare teribilă. E șocant pentru el. Incredibil, nu am mai văzut așa ceva în timpul unei competiții", a fost reacția comentatorului BBC, Matt Baker.

Felix Dolci a putut să-și reia exercițiul, însă a avut o ratare la scurt timp, iar nota primită la bară fixă l-a îndepărtat de podiumul olimpic. Canadianul a încheiat competiția pe locul 20.

A reação do Diogo Soares com a queda do Felix Dolci. Ele ainda sai de onde está para comprimentar ele. Sem falar que o Doug caiu e olhou direto pra o Diogo. ❤️Até o outro atleta canadense sentiu o clima. pic.twitter.com/sHoeCR64IJ