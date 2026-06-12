OFICIAL Ce transfer! Fotbalistul de națională implicat într-un schimb de focuri a semnat cu un club din Superliga

Ce transfer! Fotbalistul de națională implicat într-un schimb de focuri a semnat cu un club din Superliga Superliga
SPORT.RO
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alejandro branpetrolulLD AlajuelenseCosta Rica
Din articol

Petrolul a oficializat vineri seara transferul mijlocașului din Costa Rica, Alejandro Bran. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a semnat un contract pe următoarele două sezoane cu formația de pe ”Ilie Oană”.

Alejandro Bran, prezentat oficial la Petrolul Ploiești

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În urmă cu două săptămâni, fotbalistul a fost implicat într-un incident marcant. În timp ce se afla alături de doi coechipieri, un individ a deschis focul de armă asupra mașinii în care acesta se afla. Totul s-a petrecut în San Jose și incidentul ar fi plecat de la o discuție tensionată care a degenerat.

Alejandro Bran a fost exclus din lotul echipei naționale, dar a fost suspendat și de echipa de club, LD Alajuelense. Contractul mijlocașului ar fi expirat până în 2027, însă acesta și-a reziliat contractul cu echipa din Costa Rica în urmă cu două zile. 

Petrolul Ploiești a făcut anunțul oficial în cursul serii de vineri.

FC Petrolul Ploiești a ajuns la un acord cu internaționalul costarican Alejandro Bran (25 ani), cel care a semnat cu clubul nostru un contract valabil pentru următoarele două stagiuni.

Fotbalist cu 23 de selecții și 4 goluri marcate pentru naționala statului Costa Rica, Alejandro Jesús Bran Flores (1.75 metri) evoluează pe postul de mijlocaș central, iar ultima dată a jucat pentru echipa campioană a țării din America Centrală, LD Alajuelense.

Cu o experiență în Statele Unite, acolo unde a bifat 14 apariții în Major League Soccer (MLS) pentru Minnesota United, dar și una de șase luni în Europa, în Ligue One din Anglia, pentru formația engleză Burton Albion, noul echipier al „lupilor” a adunat trofee în zona natală, fiind cîștigător al CONCAF Central American Cup Winner, cu LD Alajuelense (2025), de două ori al titlului în Costa Rica, cu LD Alajuelense (2026) și CD Herediano (2022) și o data a Cupei din Costa Rica, tot cu LD Alajuelense (2026).

Cu echipa națională a participat la ediția din 2024 a Copei America, evoluând în confruntările cu Brazilia și Paraguay.

Bun venit, Alejandro Bran”, a fost anunțul prahovenilor.

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