A trecut mai bine de un an de la moartea lui Mihai Leu, primul campion mondial la box pentru țara noastră. Pierdut devreme de România, la numai 56 de ani, fostul mare boxer, care apoi a făcut performanță în automobilismul românesc, Mihai continuă să fie amintit de familie, de prieteni, dar și de iubitorii sportului care, poate, nici nu l-au cunoscut personal.

Marco Leu, amintiri cu tatăl său, Mihai Leu: ”Povesteam orice cu el”

Marco Leu a fost invitatul lui Andru Nenciu în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, iar printre altele a dezvăluit că momentul în care se apropia ziua în care s-a împlinit un an de la decesul lui Mihai Leu, 1 iulie 2026, a fost unul în care emoțiile și episoadele alături de tatăl său au devenit tot mai dese în amintirile tânărului.

Însă, Marco și-a promis că, mereu când va trece prin momente grele, se va gândi la spusele tatălui său, pe care i le amintește, din când în când, și mamei sale când o vede căzută în melancolie.

”Tata voia să ne vadă mereu cu zâmbetul pe buze. Vrea să ne amintim cu bucurie de el”, după cum a spus Marco la Poveștile Sport.ro.

Marco Leu: ”Tatăl meu era un om foarte glumeț, mereu a fost așa”

Pozitivitatea, dorința de a lupta mereu pentru un țel și puterea sunt doar câteva dintre aspectele cu care Mihai și-a crescut fiul și cu care și-a prezentat cariera de mare sportiv, primul campion mondial al României la box!

”A fost un an greu, dar, pe cât am conștientizat ca se împlinește un an de când nu mai e, a fost și mai greu. Pe 1 iulie eu eram la Reșița, la concurs.

Tot timpul mă gândesc la el. Eu mereu am avut o relație specială cu mama și cu tata. Cu tata povesteam absolut orice, eram prieteni foarte buni.

Tatăl meu era un om foarte glumeț, mereu a fost așa. M-a învățat să fiu mereu pozitiv, să nu fiu trist, dar cred că se simte din voce că m-am întristat puțin acum”, a spus Marco Leu la Poveștile Sport.ro.