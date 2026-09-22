OPINIE România care merită prețuită. Caramavrov crede că naționala de volei a oferit o lecție pentru tot sportul românesc

România care merită prețuită. Caramavrov crede că naționala de volei a oferit o lecție pentru tot sportul românesc Opinii
Florin Caramavrov
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Franța e mai bună, n-avem ce comenta, chiar dacă am depășit-o dramatic în grupă.

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Din articol

Ne-a bătut clar acum, în sferturile de finală ale Campionatului European, dar asta contează mai puțin. Mai important e ce ne-au lăsat băieții de la volei în ultima săptămână: încrederea că putem performa și noi în competițiile tari și mândria că ne putem bate de la egal la egal cu marile forțe, pe care le mai și învingem.

Editorial Florin Caramavrov după evoluția naționalei de volei la Campionatul European. "România nu înseamnă doar scandal"

România urcă din nou între primele opt echipe ale continentului și este foarte aproape de calificarea la Campionatul Mondial! Românii din naționala de volei ne-au arătat că știu să lupte până la epuizare, că își pot depăși limitele, că n-au complexe de inferioritate atât timp cât sunt bine pregătiți fizic și psihic. Ne-au arătat ce înseamnă să-ți respecți fanii, antrenorii, coechipierii, să faci totul pentru a-i ajuta în momentele dificile, să-ți respecți meseria și statutul de sportiv care reprezintă o țară. 

România, la Campionatul European de Volei 2026

Foto: FR Volei (Facebook)

  • Volei romania euro 2026 02
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România nu înseamnă doar scandal, impostură și gargară la tv. Înseamnă și oameni care își fac meseria bine, zi de zi, fără să aștepte aplauze. Și mă refer la excepționalii medici români care salvează vieți, la inventatorii noștri, la cercetători și savanți, la profesorii și învățătorii care își pun sufletul în educarea copiilor și în pregătirea lor pentru viață. Da, există și astfel de oameni, pentru că îi și cunosc pe unii dintre ei. 

România serioasă și demnă

Iar naționala de volei ne-a arătat această Românie: serioasă, demnă, profesionistă și capabilă să se bată de la egal la egal cu cei mari.

Naționala de volei ne-a arătat că poți ieși dintr-o competiție cu capul sus chiar și după ce ai pierdut un meci cu 3-0, pentru că e mai important ce ai lăsat în urmă. Bala, Chițigoi, Rață și ceilalți tricolori ne-au făcut să vorbim despre volei, să așteptăm meciurile lor, să învățăm numele tuturor jucătorilor din lot și să ne bucurăm de fiecare săritură, de fiecare blocaj, de fiecare plonjon, de fiecare minge salvată, de fiecare serviciu exploziv și de fiecare punct câștigat.

E o lecție simplă despre sport și despre viață, e vorba de muncă, disciplină, modestie și spirit de echipă. Și pentru că vin curând meciurile naționalei de fotbal din Nations League, primul cu Suedia pe 25 septembrie, aș vrea să văd toate acestea și în echipa lui Hagi. Iar dacă Drăgușin și ai lui vor arăta aceeași ambiție și aceeași dârzenie ca băieții de la volei, voi fi mândru de România mea chiar și în cazul unei înfrângeri.

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