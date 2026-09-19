Marco Leu a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro despre tradiția familială pe care o duce mai departe, în lumea raliurilor.

Invitatul lui Andru Nenciu a menționat Rânca și Reșița ca locuri în care adoră să concureze în România, ca pilot debutant, statut pe care îl are în acest sezon.

Marco Leu, despre Raliul de la Reșița, câștigat cu o viteză medie de 132 km/h

„Mi-a plăcut foarte mult traseul de la Rânca. La Reșița am avut, iarăși, bucuria de a redescoperi traseul. Mie îmi plac traseele mai tehnice, unde viteza nu e atât de ridicată, dar anul acesta mi-a plăcut la Reșița; un traseu cu viraje, în care viteza medie e foarte ridicată.

La clasa la care am participat eu, media orară cu care a câștigat Darius Vîlsan a fost de 132 km/h. Nu ai loc de ezitare, trebuie să fii hotărât de jos până sus,” a explicat Marco Leu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Ce trece prin mintea unui pilot de raliu atunci când rămâne fără frâne

Despre situațiile periculoase prin care trece un pilot de raliuri, Marco Leu a vorbit, spunând că, în experiența sa, timpul se dilată atunci când are de luat o decizie critică.

În exclusivitate pentru Sport.ro, fiul lui Mihai Leu a vorbit despre cum a reacționat la situația în care a rămas fără frâne: „Este un sentiment extrem de neplăcut, dar, ce am observat la mine, de-a lungul timpului, în situații-limită, parcă timpul se dilată și fracțiunea de secundă devine o eternitate.

Parcă apuci să vezi stânga-dreapta și încerci să iei o hotărâre care să producă cele mai mici pagube, atât pentru tine, cât și pentru mediul înconjurător,” a spus Marco Leu, la Poveștile Sport.ro.

