VIDEO EXCLUSIV Ce simte un pilot de raliu când rămâne fără frâne? Marco Leu a răspuns, la Poveștile Sport.ro

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Marcu Czentye
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Marco Leu, despre situațiile critice din lumea raliurilor și pugiliștii pe care i-a admirat Mihai Leu.

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Din articol

Marco Leu a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro despre tradiția familială pe care o duce mai departe, în lumea raliurilor.

Invitatul lui Andru Nenciu a menționat Rânca și Reșița ca locuri în care adoră să concureze în România, ca pilot debutant, statut pe care îl are în acest sezon.

Marco Leu, despre Raliul de la Reșița, câștigat cu o viteză medie de 132 km/h

„Mi-a plăcut foarte mult traseul de la Rânca. La Reșița am avut, iarăși, bucuria de a redescoperi traseul. Mie îmi plac traseele mai tehnice, unde viteza nu e atât de ridicată, dar anul acesta mi-a plăcut la Reșița; un traseu cu viraje, în care viteza medie e foarte ridicată.

La clasa la care am participat eu, media orară cu care a câștigat Darius Vîlsan a fost de 132 km/h. Nu ai loc de ezitare, trebuie să fii hotărât de jos până sus,” a explicat Marco Leu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Ce trece prin mintea unui pilot de raliu atunci când rămâne fără frâne

Despre situațiile periculoase prin care trece un pilot de raliuri, Marco Leu a vorbit, spunând că, în experiența sa, timpul se dilată atunci când are de luat o decizie critică.

În exclusivitate pentru Sport.ro, fiul lui Mihai Leu a vorbit despre cum a reacționat la situația în care a rămas fără frâne: „Este un sentiment extrem de neplăcut, dar, ce am observat la mine, de-a lungul timpului, în situații-limită, parcă timpul se dilată și fracțiunea de secundă devine o eternitate.

Parcă apuci să vezi stânga-dreapta și încerci să iei o hotărâre care să producă cele mai mici pagube, atât pentru tine, cât și pentru mediul înconjurător,” a spus Marco Leu, la Poveștile Sport.ro.

Marco Leu

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Pugiliștii pe care îi admira Mihai Leu

Fiu de campion mondial în box, Marco Leu a dezvăluit la Poveștile Sport.ro numele pugiliștilor pe care Mihai Leu îi admira.

Inevitabil, Cassius Clay (Muhammad Ali) și Mike Tyson au prins lista, dar și Floyd Mayweather, din boxerii care și-au încheiat cariera în ultimul deceniu.

Mihai Leu, calități comune cu Floyd Mayweather

„Tatălui meu îi plăcea foarte mult de Cassius Clay. După aceea, admiram împreună forța cu care lovea Mike Tyson și stilul lui excentric.

Totodată, de Floyd Mayweather ne plăcea. Și tata a fost un pugilist care a fost lovit foarte puțin,” a completat Marco Leu, în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

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