Andreea Elena Bujancă și-a dedicat întreaga viață înotului. A fost sportivă de performanță, a antrenat și a lucrat inclusiv ca salvamar.

Greșeala care trebuie evitată

Fosta înotătoare a explicat, în exclusivitate pentru Sport.ro, o regulă esențială pentru a salva o persoană la înec. Nu trebuie niciodată mers în fața omului în pericol, ci trebuie luat din spate ușor. Persoana în pericol are tendința din cauza fricii să o scufunde pe cea care încearcă să îi ofere ajutorul.

„Unde am lucrat eu era o piscină cu valuri. Făcea valuri mari, toată lumea avea colac la distracție. Erau oameni care nu știau să înoate și se avântau la 1.80. Ei nu ajungeau practic jos, erau mulți, și valurile acelea îi scufundau, exact ca la mare.

Având în vedere că în capătul piscinei era un vânt și îi trăgea și învârtea, s-au rostogolit câteva persoane cu colacul invers, cu fundul în sus, ca rățuștele. Și am sărit după ei.

Ce trebuie să știți în momentul în care vreți momentul în care vreți să salvați un om de la înec este că trebuie să îl întrebați, în primul rând, dacă este ok și cooperează cu voi.

Apoi, niciodată să nu mergeți în fața victimei pentru că are tendința de a vă scufunda din cauza fricii, anxietății. Intră în tot felul de stări și trebuie luată din spate și ușor, ușor se trage la mal. E valabil dacă nu ai un colac de salvare.

Eu, de exemplu, am scos oameni care erau mai plinuți decât mine, dar am reușit pentru că în apă ești mai ușor”, a explicat Andreea Elena Bujancă, la „Poveștile Sport.ro”.

Andreea Elena Bujancă, invitata lui Andru Nenciu la „Poveștile Sport.ro”

Îndrăgostită de înot încă de la o vârstă fragedă, Andreea Elena Bujancă își spune la „Poveștile Sport.ro” călătoria sa prin sportul de performanță, istorisește amintiri demne de film și face un PR nemaipomenit natației - una dintre disciplinele în care România a dat lumii o pleiadă de campioni.

La „Poveștile Sport.ro", invitata lui Andru Nenciu vorbește și pragul psihologic din sport - atunci când trebuie să pui stop carierei -, dar și despre asociația pe care a fondat-o și o dezvoltă zi de zi.