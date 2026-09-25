EXCLUSIV Un român luptă pentru centurile WBA Continental Europe și IBO International: ”Meciul vieții mele!”

Un român luptă pentru centurile WBA Continental Europe și IBO International: ”Meciul vieții mele!” Box
Vali Andronescu
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Marius Antonietti (36 de ani), pugilist a cărui poveste a fost prezentată de Sport.ro, se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale carierei.

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Românul va boxa pe 21 noiembrie, în Germania, la Ingolstadt, contra lui Granit Stein. În joc vor fi două centuri la categoria supermijlocie: WBA Continental Europe, titlul regional al WBA, una dintre cele patru mari organizații mondiale, și IBO International, centură internațională a IBO.

Marius Antonietti: ”Voi face tot ce ține de mine ca să produc o surpriză”

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Foto: Arhivă personală

Marius Antonietti îl va înfrunta pe Granit Stein (33 de ani), pugilist cu 21 de victorii, două înfrângeri și o remiză. Germanul vine după cel mai important succes al carierei: în iulie l-a învins prin decizie împărțită pe Felix Sturm, fost multiplu campion mondial, chiar în ultimul meci al acestuia.

Pentru Sport.ro, luptătorul român a transmis că se simte într-o formă fizică bună și că privește meciul cu multă încredere. Antonietti a recunoscut că a visat mereu la o astfel de oportunitate și este hotărât să facă tot ce depinde de el pentru a produce surpriza.

”Mă simt într-o formă bună. Am început de câteva săptămâni pregătirea pentru acest meci alături de antrenorul meu Marian Borgovan, dar mai avem mult de muncă. În ring trebuie să fiu 100%, mai ales că am un adversar dificil.

Împreună cu echipa mea îi studiem fiecare dezavantaj, ca să fiu pregătit în orice moment de orice lucru. El e mai bine cotat decât mine, e pe 90 în lume.

Dar să nu uităm că lupt în Germania, unde am mai făcut-o de cinci ori, mă simt ca acasă, să zic așa. Dar e prima dată când o să lupt pentru WBA și IBO. Două centuri mari și trebuie să fiu pregătit să le aduc acasă. Sunt mândru de mine că lupt într-un meci așa mare. Am visat mereu la ei. E meciul vieții! Voi face tot ce ține de mine ca să produc o surpriză.

Mă motivează mult și faptul că domnul Doroftei, unul dintre idolii mei, pe care îl apreciez extraordinar de mult, a câștigat titlul WBA mondial, iar eu lupt pentru WBA European!”, a spus Marius Antonietti pentru Sport.ro.

Leonard Doroftei a fost campion mondial WBA. Antonietti țintește titlul european

România a avut și alți pugiliști ajunși la centurile mondiale ale marilor organizații. Leonard Doroftei a fost campion mondial WBA, iar Ronald Gavril a luptat de două ori pentru titlul mondial WBC la supermijlocie. Antonietti luptă acum pentru centura WBA Continental Europe, la care se adaugă IBO International.

De-a lungul carierei sale, românul a cumulat 22 de victorii, dintre care 18 prin KO, și cinci înfrângeri. Antonietti are deja în palmares centurile UBO International Middleweight, UBO Intercontinental Middleweight și UBF International Middleweight.

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