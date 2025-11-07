Fostul atacant Marian Savu, golgheter al României în sezonul 1999–2000, a fost invitat în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

Savu, care a marcat 20 de goluri în acel sezon de vis pentru FC Național, a ajuns acum la 53 de ani și a vorbit, printre altele, și despre șansele pe care le au anumite echipe la titlu. Întrebat despre cine va câștiga întrecerea din acest sezon, Savu a numit chiar și revelația FC Botoșani, pe care o vede capabilă să lupte până în ultimul moment la locul 1!

Marian Savu crede că FC Botoșani ar putea câștiga campionatul

Momentan, situația din prima divizie face ca formația din Moldova să aibă șanse mari la îndeplinirea obiectivului, mai ales că are și un joc foarte bun, solid, care a atras atenția și celorlalte echipe din campionat.

FC Botoșani, echipă pregătită de Leo Grozavu, a bifat nouă victorii până acum, în sezonul regular, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și un singur eșec!

Invitat în emisiunea moderată de Andru Nenciu, Marian Savu a istorisit nu numai puncte importante ale sezonului în care a devenit golgheterul campionatului, ci și momente de la Victoria București, Dinamo, FC Brașov sau Șahtior Donețk.

”E greu de spus cine va câștiga campionatul. Dacă oprim acum campionatul, câștigă Botoșani. S-a făcut un nucleu bun acolo, cu dubluri pe posturi. Acum, nu știu cât o să țină FC Botoșani ritmul. FCSB a început să își revină, Craiova rămâne acolo, Rapid la fel, CFR Cluj scârțâie.

Dacă prinde top 6 Botoșani, are un cuvânt greu de spus. Ideea e să rămână acolo, campionatul e foarte lung”, a analizat Marian Savu situația din Superliga României, la Poveștile Sport.ro.

