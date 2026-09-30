Omul care conduce destinele fostei campioane a României crede că Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano, este cel mai valoros jucător român.

Becali este de părere că Rațiu poate fi transferat pentru o sumă importantă, de 20 de milioane de euro, dar în această vară a fost aproape de a prinde un transfer răsunător în Premier League pentru mai mulți bani.

Gigi Becali crede că Rațiu valoarează 20.000.000€

Fulham a vrut să plătească 25 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza sa de reziliere, dar mutarea a picat în cele din urmă.

”El a tras concluzii acum (n.r. - Hagi), valoare nu prea avem dar va face, avem patru jucători care, dacă intră, el poate să câștige meciurile cu Polonia și Suedia.

Mă refer la Rațiu, care e 20 de milioane de euro, mă refer la Man, la Drăguș, la Drăgușin”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

În prezent, site-urile de specialitate îi oferă lui Rațiu o valoare de piață de 18 milioane de euro, cea mai bună din cariera sa.

După 2-4 cu Bosnia, pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

Ce spune Andrei Rațiu despre transferul ratat la Fulham

Sezonul trecut a adus o experiență importantă pentru Rațiu la nivel european. Rayo Vallecano a ajuns până în finala Conference League, unde a cedat cu 1-0 în fața englezilor de la Crystal Palace.

„Am lucrat mult ca echipă pentru acea finală, ne pare rău că nu am putut să o câștigăm. Dar a fost un drum frumos, ne-a unit ca echipă cu fanii, am pus și Rayo pe hartă, să zic așa. A fost un drum frumos și o să ne aducem aminte întotdeauna”, a spus internaționalul român.

Andrei Rațiu a vorbit și despre transferul ratat la Fulham. Fundașul a confirmat că mutarea în Premier League a fost foarte aproape de a se realiza, însă negocierile au căzut în ultimele zile.

„Da, eram pregătit și chiar am fost foarte aproape. În ultimele zile a picat, din păcate. Sunt fericit că joc la cel mai înalt nivel și mă bucur că pot să fiu așa”, a declarat Rațiu.