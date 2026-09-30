Tricolorii au debutat cu un eșec suferit în fața Suediei, la Solna, scor 1-2, iar, apoi, naționala lui Hagi a pierdut în fața Bosniei pe Arena Națională, scor 2-4.

Gigi Becali le-a făcut un bine: ce se întâmplă cu Esperance Tunis, după „fuga“ lui „Reghe“ la FCSB

Tricolorul care poate fi sărit din schemă la următoarele convocări ale lui Hagi: ”Nu mi-a dat încredere!”

România U21, fără căpitan la meciul decisiv cu Finlanda (azi, 19:00, VOYO & PRO ARENA)! Calculele pentru calificare și cum arată lotul lui Curelea

Din acest motiv, în ultimele zile, s-a vorbit despre o plecare prematură a lui Gică Hagi de pe banca echipei naționale. Până la deznodământul campaniei de Nations League, un antrenor a recunoscut că și-ar dori să ajungă pe banca echipei naționale.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Daniel Pancu a mărturisit că și-ar dori ca la un moment dat, peste câțiva ani, să ajungă pe banca echipei naționale.

”Te vezi la echipa națională în postura de selecționer?”, a fost întrebat antrenorul lui Rapid.

Pancu a recunoscut că este una dintre cele mai mari dorințe ale sale să fie selecționerul primei reprezentative. De asemenea, Pancu a mărturisit că și-ar dori să antreneze Beșiktaș, club la care a scris istorie.

”Da, e un vis de-ale mele, e un vis de-ale mele! Echipa națională și la Beșiktaș, am spus de mai multe ori. La Rapid sunt deja a doua oară și sper să obțin ceva. Îmi doresc foarte mult să obțin ceva important cu Rapid. Dacă nu obțin acum, îmi mai vine rândul peste 10-15 ani, o să fiu bătrân. Trebuie acum, cât suntem tineri”, a spus Daniel Pancu.