VIDEO EXCLUSIV Primul antrenor care a anunțat că îi vrea postul lui Gică Hagi: ”E un vis de-ale mele să fiu selecționer!”

Primul antrenor care a anunțat că îi vrea postul lui Gică Hagi: ”E un vis de-ale mele să fiu selecționer!” Nationala
SPORT.RO
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Echipa națională a României a început cu stângul campania de Nations League.

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Daniel PancuRapidGica HagiGheorghe HagiRomaniaEchipa Nationala
Din articol

Tricolorii au debutat cu un eșec suferit în fața Suediei, la Solna, scor 1-2, iar, apoi, naționala lui Hagi a pierdut în fața Bosniei pe Arena Națională, scor 2-4.

Daniel Pancu vrea la echipa națională

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Pancu
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Din acest motiv, în ultimele zile, s-a vorbit despre o plecare prematură a lui Gică Hagi de pe banca echipei naționale. Până la deznodământul campaniei de Nations League, un antrenor a recunoscut că și-ar dori să ajungă pe banca echipei naționale.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Daniel Pancu a mărturisit că și-ar dori ca la un moment dat, peste câțiva ani, să ajungă pe banca echipei naționale. 

Te vezi la echipa națională în postura de selecționer?”, a fost întrebat antrenorul lui Rapid.

Pancu a recunoscut că este una dintre cele mai mari dorințe ale sale să fie selecționerul primei reprezentative. De asemenea, Pancu a mărturisit că și-ar dori să antreneze Beșiktaș, club la care a scris istorie.

Da, e un vis de-ale mele, e un vis de-ale mele! Echipa națională și la Beșiktaș, am spus de mai multe ori. La Rapid sunt deja a doua oară și sper să obțin ceva. Îmi doresc foarte mult să obțin ceva important cu Rapid. Dacă nu obțin acum, îmi mai vine rândul peste 10-15 ani, o să fiu bătrân. Trebuie acum, cât suntem tineri”, a spus Daniel Pancu.

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