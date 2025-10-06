Andru Nenciu și Amir Kiarash discută într-o nouă ediție a emisiunii Poveștile Sport.ro cu Alexandru Corneschi despre situația atletismului românesc, despre probele pe distanțe lungi și despre inițiativele oamenilor din România în privința evenimentelor dedicate sportului de masă.

Alex Corneschi, la Poveștile Sport.ro

Multiplu campion al României, atletul în vârstă de 34 de ani povestește experiența sa de la Maratonul din Berlin, de luna trecută, dar vorbește și despre bornele atinse în carieră. Născut în Botoșani, Corneschi subliniază câteva nume care i-au marcat cariera, istorisește un episod care l-a impresionat - 'a fost cel mai frumos compliment primit' - și răspunde prompt în rubrica "Întrebări - Fulger".

Tot la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată în fiecare săptămână de Sport.ro și VOYO, Alex Corneschi face o incursiune în trecut printre câteva fotografii de suflet.

2h13,39 e recordul lui Alex Corneschi la maraton (25 septembrie 2022)

2h12,30 e recordul României la maraton și îi aparține lui Cătălin Andreica (9 martie 1978)

