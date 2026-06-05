Povestea lui Mihai Leu merge mai departe: Super Rally 2026 debutează pe străzile din Alba Iulia

Povestea lui Mihai Leu merge mai departe: Super Rally 2026 debutează pe străzile din Alba Iulia AUTO
Alexandru Hațieganu
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Povestea Super Rally, creată de Mihai Leu în 2017, este continuată astăzi de familia sa, Marco și Anna Leu organizând campionatul împreună cu Federația Română de Automobilism Sportiv.

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Super Rally, singurul campionat național de motorsport desfășurat exclusiv pe circuit urban, în centrul orașelor, creat în urmă cu un deceniu de legendarul Mihai Leu, debutează în noul sezon chiar în acest weekend, odată cu Trofeul Alba Iulia. La startul competiției se vor alinia 24 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv.

Este pentru al patrulea an consecutiv când orașul Marii Uniri găzduiește o etapă din Campionatul Național de Super Rally și pentru al treilea an la rând când deschide sezonul competițional, cu startul de pe Bulevardul 1 Decembrie.

Povestea Super Rally, creată de Mihai Leu în 2017, este continuată astăzi de familia sa, Marco și Anna Leu organizând campionatul împreună cu Federația Română de Automobilism Sportiv. În acest sezon, competiția va mai ajunge la Hunedoara, Timișoara și București.

Etapa de la Alba Iulia va începe vineri seară, de la ora 20:00, cu startul festiv, moment în care publicul va avea ocazia să îi întâlnească pe piloți. Sâmbătă, de la ora 10:00, sunt programate antrenamentele oficiale, iar de la ora 14:00 vor avea loc cele două manșe de concurs care vor decide câștigătorul etapei.

„Super Rally este proiectul de suflet al tatălui meu și vreau să ducem mai departe această poveste. Alba Iulia rămâne un loc special pentru noi și a devenit deja o tradiție ca Super Rally să înceapă aici. Faptul că Primăria și Consiliul Local Alba Iulia sunt alături de noi contează enorm. Avem la start unii dintre cei mai buni piloți din țară și sunt convins că publicul va avea parte de un spectacol automobilistic deosebit”, a declarat Marco Leu.

Printre piloții care vor concura sâmbătă pe traseul urban special amenajat în Alba Iulia se numără campionul absolut din ultimii doi ani în Super Rally, Leo Borlovan, fostul campion național absolut de raliuri Vali Porcișteanu, vicecampionul absolut de la viteză în coastă Lucian Răduț, dar și nume consacrate precum Adrian Teslovan, Dragoș Savloschi și Alex Filip.

Marea surpriză de la start este prezența lui Victor Ionescu, considerat una dintre marile speranțe ale României pentru Formula 1, după prestațiile impresionante din Campionatul Italian de Prototipuri de anul trecut. De asemenea, la etapa de Super Rally va participa și o echipă exclusiv feminină, UniCredit Leasing Team, formată din Cristiana Oprea și Alexandra Teslovan.

În 2026, Campionatul Național de Super Rally programează un total de patru etape. După Alba Iulia, caravana motorsportului va ajunge la Hunedoara (Trofeul Mihai Leu), în perioada 26-27 iunie, la Timișoara (Trofeul Profi), în perioada 28-29 august, și la București (Trofeul UniCredit Leasing), în perioada 9-10 octombrie.

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