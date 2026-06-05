Povestea lui Mihai Leu merge mai departe: Super Rally 2026 debutează pe străzile din Alba Iulia

Super Rally, singurul campionat național de motorsport desfășurat exclusiv pe circuit urban, în centrul orașelor, creat în urmă cu un deceniu de legendarul Mihai Leu, debutează în noul sezon chiar în acest weekend, odată cu Trofeul Alba Iulia. La startul competiției se vor alinia 24 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv.

Este pentru al patrulea an consecutiv când orașul Marii Uniri găzduiește o etapă din Campionatul Național de Super Rally și pentru al treilea an la rând când deschide sezonul competițional, cu startul de pe Bulevardul 1 Decembrie.

Povestea Super Rally, creată de Mihai Leu în 2017, este continuată astăzi de familia sa, Marco și Anna Leu organizând campionatul împreună cu Federația Română de Automobilism Sportiv. În acest sezon, competiția va mai ajunge la Hunedoara, Timișoara și București.

Etapa de la Alba Iulia va începe vineri seară, de la ora 20:00, cu startul festiv, moment în care publicul va avea ocazia să îi întâlnească pe piloți. Sâmbătă, de la ora 10:00, sunt programate antrenamentele oficiale, iar de la ora 14:00 vor avea loc cele două manșe de concurs care vor decide câștigătorul etapei.