Multiplă campioană mondială la Counter-Strike și desemnată cea mai bună jucătoare a lumii, Ana Dumbravă a venit în studioul Poveștilor Sport.ro pentru o discuție amplă despre pasiunea ei pentru E-Sports.

Ana Dumbravă, la Poveștile Sport.ro

Andru Nenciu, alături de jurnalistul Sport.ro, Ionuț Stoica, discută timp de o oră cu Ana pe teme variate, despre trecutul ei în fotbal, până la episoadele de referință ale carierei în "CS", unde a devenit o stea mondială.

Ana a descoperit Counter-Strike în adolescență, din pură curiozitate. Dar ceea ce a început ca o simplă distracție s-a transformat rapid într-o carieră de excepție.

Ana vorbește, printre altele, la Poveștile Sport.ro, despre partea mentală pentru un jucător de Counter Strike, sportivii săi preferați și dezvăluie care e cel mai mare vis al său.

Sportivă Red Bull, Ana o caracterizează și pe Cristina Neagu, handbalista retrasă în acest an, după o carieră prodigioasă.

Ana Dumbravă, românca de opt ori campioană mondială și de trei ori cea mai bună jucătoare a lumii la Counter Strike

În cei 10 ani de joc la nivel profesionist, ea a demonstrat că, într-o lume unde competiția este acerbă, succesul aparține celor care muncesc neobosit. Astfel, în 2022, 2023 și 2024, Ana a reușit să-și mențină poziția de cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume, performanță care a consolidat-o ca un simbol al excelenței.

Drumul spre succes nu a fost deloc ușor pentru Ana. La început, a trebuit să își demonstreze abilitățile într-o industrie dominată de bărbați, dar perseverența și talentul ei inconfundabil au atras atenția echipelor de top.