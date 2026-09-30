Gigi Becali mărește „lista neagră”! Cine este noul „client” al patronului de la FCSB

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„Pe lista neagră, Becali vs Ofri Arad. Când vine vorba despre Arad, imaginea din România nu este clară. În timp ce Becali nu este mulțumit de israelian, Stoica prezintă poziția opusă și subliniază prestația sa bună ca fiind una dintre excepțiile din înfrângerea cu Craiova. Arad a primit și complimente de la capriciosul proprietar Gigi Becali, de mai multe ori, dar situația sa este una incertă la momentul actual. Ofri Arad se numără printre jucătorii care nu mai au încredere din partea patronului Becali”, au scris israelienii. Ofri Arad a evoluat în șapte meciuri în tricoul lui FCSB în acest sezon și a reușit un gol. 900.000 de euro este cota mijlocașului defensiv de 28 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com

Gigi Becali: ”Rațiu poate juca la orice echipă din lume” Patronul de la FCSB a vorbit la superlativ despre calitățile fotbalistului crescut de Villarreal și spune că acesta ar putea evolua la orice echipă din lume. În această vară, Andrei Rațiu a fost foarte aproape de un transfer în Premier League. Fulham a vrut să plătească 25 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza sa de reziliere, dar mutarea a picat în cele din urmă. ”Prima dată și prima dată, dacă e să iau, pe Rațiu. Rațiu e cel mai bun, jucător care joacă la orice echipă din lume”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro. În prezent, site-urile de specialitate îi oferă lui Rațiu o valoare de piață de 18 milioane de euro, cea mai bună din cariera sa. După 2-4 cu Bosnia, pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

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