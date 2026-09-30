Gigi Becali mărește „lista neagră”! Cine este noul „client” al patronului de la FCSB

Gigi Becali mărește „lista neagră”! Cine este noul „client” al patronului de la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a mai adăugat un jucător pe „lista neagră” de la FCSB.

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FCSB se află pe locul 11 în Superliga după 10 etape și are 12 puncte. Echipa antrenată în prezent de Laurențiu Reghecampf se la 11 „lungimi” de primul loc din Superliga, ocupat de Dinamo.

Gigi Becali a fost nemulțumit de mai mulți jucători după eșecul clar de la Craiova, scor 0-5.

Încă un jucător pe „lista neagră” a lui Gigi Becali

Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de mai mulți jucători în ultima perioadă. După meciul pierdut clar în fața Universității Craiova, patronul de la FCSB l-a lua „la țintă” pe Ofri Arad, jucător care a fost schimbat la pauza meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Presa din Israel scrie că Ofri Arad s-ar afla pe „lista neagră” a patronului de la FCSB în urma ultimelor evoluții, raportate la salariul mare de 20.000 de euro pe luni pe care îl are mijlocașul defensiv.

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Ofri Arad, în meciul Metaloglobus - FCSB / Foto Sport Pictures
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„Pe lista neagră, Becali vs Ofri Arad. Când vine vorba despre Arad, imaginea din România nu este clară. În timp ce Becali nu este mulțumit de israelian, Stoica prezintă poziția opusă și subliniază prestația sa bună ca fiind una dintre excepțiile din înfrângerea cu Craiova.

Arad a primit și complimente de la capriciosul proprietar Gigi Becali, de mai multe ori, dar situația sa este una incertă la momentul actual.

Ofri Arad se numără printre jucătorii care nu mai au încredere din partea patronului Becali”, au scris israelienii.

Ofri Arad a evoluat în șapte meciuri în tricoul lui FCSB în acest sezon și a reușit un gol.

900.000 de euro este cota mijlocașului defensiv de 28 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com

Gigi Becali: ”Rațiu poate juca la orice echipă din lume”

Patronul de la FCSB a vorbit la superlativ despre calitățile fotbalistului crescut de Villarreal și spune că acesta ar putea evolua la orice echipă din lume.

În această vară, Andrei Rațiu a fost foarte aproape de un transfer în Premier League. Fulham a vrut să plătească 25 de milioane de euro, sumă ce reprezintă clauza sa de reziliere, dar mutarea a picat în cele din urmă.

”Prima dată și prima dată, dacă e să iau, pe Rațiu. Rațiu e cel mai bun, jucător care joacă la orice echipă din lume”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

  • În prezent, site-urile de specialitate îi oferă lui Rațiu o valoare de piață de 18 milioane de euro, cea mai bună din cariera sa.

După 2-4 cu Bosnia, pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

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