Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, Marco Leu a vorbit despre cea mai importantă lecție învățată de la tatăl său, regretatul Mihai Leu.

Lecția numărul unu predată de Mihai Leu fiului său, Marco

Fost campion mondial în box și campion național la raliuri, Mihai Leu i-a transmis lui Marco Leu importanța de a avea o etică a muncii, de a lupta pentru dorințele sale și de a face orice cu dedicare.

Identificând exact lecția numărul unu primită de la tatăl său, Marco Leu a răspuns, în exclusivitate pentru Sport.ro: „Să muncesc mult pentru ce îmi doresc și să încerc tot timpul să fiu cel mai bun în ceea ce fac. Și dacă fac ceva, să o fac cu dedicare și să fiu profesionist”.

Meciurile de FIFA cu tatăl său și amintirea care îl face pe Marco Leu să zâmbească instant

În rubrica 'întrebările-fulger', Marco Leu s-a referit și la amintirea cu tatăl său care îl face să zâmbească automat. A dezvăluit că obișnuiau să joace multe meciuri de FIFA, pe consolă.

„Noi ne jucam foarte mult FIFA, pe PlayStation. Când îmi aduc aminte, zâmbesc. Toate amintirile pe care le am mă fac să zâmbesc. Tata juca FIFA de când eram eu mic,” a adăugat Marco Leu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Mari iubitori de sport, Mihai și Marco Leu au împărtășit pasiunea pentru Corvinul Hunedoara, clubul-simbol al orașului, revenit în Superligă, în 2026, după mai bine de trei decenii de absență.