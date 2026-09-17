VIDEO EXCLUSIV Marco Leu dezvăluie lecția #1 învățată de la tatăl său: amintirea cu Mihai Leu care îl face să zâmbească imediat

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Marcu Czentye
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Marco Leu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, despre câteva din amintirile deosebite pe care le poartă în suflet.

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Mihai LeuMarco LeuPoveștile sport.roCorvinul Hunedoarahunedoara
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Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, Marco Leu a vorbit despre cea mai importantă lecție învățată de la tatăl său, regretatul Mihai Leu.

Lecția numărul unu predată de Mihai Leu fiului său, Marco

Fost campion mondial în box și campion național la raliuri, Mihai Leu i-a transmis lui Marco Leu importanța de a avea o etică a muncii, de a lupta pentru dorințele sale și de a face orice cu dedicare.

Identificând exact lecția numărul unu primită de la tatăl său, Marco Leu a răspuns, în exclusivitate pentru Sport.ro: „Să muncesc mult pentru ce îmi doresc și să încerc tot timpul să fiu cel mai bun în ceea ce fac. Și dacă fac ceva, să o fac cu dedicare și să fiu profesionist”.

Meciurile de FIFA cu tatăl său și amintirea care îl face pe Marco Leu să zâmbească instant

În rubrica 'întrebările-fulger', Marco Leu s-a referit și la amintirea cu tatăl său care îl face să zâmbească automat. A dezvăluit că obișnuiau să joace multe meciuri de FIFA, pe consolă.

„Noi ne jucam foarte mult FIFA, pe PlayStation. Când îmi aduc aminte, zâmbesc. Toate amintirile pe care le am mă fac să zâmbesc. Tata juca FIFA de când eram eu mic,” a adăugat Marco Leu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Mari iubitori de sport, Mihai și Marco Leu au împărtășit pasiunea pentru Corvinul Hunedoara, clubul-simbol al orașului, revenit în Superligă, în 2026, după mai bine de trei decenii de absență.

Marco Leu

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„La Hunedoara, 99% suntem corviniști”.

Discutând despre pasiunea lui Mihai Leu pentru Corvinul Hunedoara, Marco Leu a vorbit cu satisfacție despre noua perioadă de glorie a echipei, care a reușit să câștige Cupa României, în 2024 - primul trofeu din palmaresul istoric.

Marco Leu s-a referit la Hunedoara ca la un oraș plin de oameni care iubesc intens nu doar fotbalul, ci și clubul local, Corvinul Hunedoara, mai presus decât orice alt club.

„Amândoi suntem sută la sută alături de Corvinul Hunedoara. Tata a avut o atracție specială pentru Corvinul.

După desființarea Corvinului 2005, împreună cu actualul primar, Dan Bobouțanu, au pus bazele clubului FC Hunedoara.

De acolo, cu ajutorul suporterilor și al întregii comunități din Hunedoara, s-a născut Corvinul de astăzi. La Hunedoara, fotbalul tot timpul a fost foarte iubit, iar tot orașul, aproape de echipă.

Clar, Dinamo, Steaua sunt echipe foarte iubite, în toată România, dar, când am fost la meci, la Corvinul - Dinamo, aproape toată lumea susținea Corvinul,” a completat Marco Leu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Urmărește episodul integral al emisiunii Poveștile Sport.ro cu Marco Leu!

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