Emilian Dolha și cele mai frumoase amintiri ale carierei. Fostul portar e invitat la Poveștile Sport.ro, luni de la 9:00

Emilian Dolha e în prezent antrenor de portari la Concordia Chiajna.

La Poveștile Sport.ro, emisiune transmisă de Sport.ro și VOYO, Emilian Dolha (45 de ani) vorbește despre perioada petrecută la Dinamo și Rapid, dezvăluie ce a făcut prima dată când a ajuns la Pro Rapid și face o incursiune prin cele mai frumoase momente petrecute în străinătate.

Emilian Dolha, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Timp de 90+3 minute, fostul goalkeeper spune cine e cel mai bun executant de penalty-uri pe care l-a întâlnit, răspunde prompt și cu mult haz la rubrica "Întrebările-fulger" și revede fotografii de colecție, din copilărie.

Tot la Poveștile Sport.ro, luni de la 9:00, Ema Dolha descrie 'legenda' din fotbalul românesc și dă detalii despre pasiunea sa pentru body-building.

Campion cu Rapid, Dolha nu uită primii oameni care l-au influențat în carieră și are cuvinte de laudă pentru unul dintre cei mai valoroși atacanți ai lumii, acum legitimat la FC Barcelona.

Emisiunea Poveștile Sport.ro, cu Emilian Dolha, e luni de la 9:00, pe Sport.ro. NU RATAȚI EMISIUNEA!

