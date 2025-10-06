Au încercat, dar nu au reușit. S-a prins de o bară și ei nu au putut să o desprindă.

Poreclită ”menghină” de către colege datorită forței pe care o avea în mâini, Alina Dumitru a povestit un episod de când era în cantonament. Luptătorii din lotul României s-au pregătit cu sportivii de la judo într-un moment, iar patru dintre luptători au încercat să facă o glumă cu campioana olimpică și să o bage la fund în bazin.

De altfel, Alina Dumitru este singura campioană olimpică la judo a României (Beijing 2008), iar în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro a vorbit despre momentele amuzante din carieră, dar și despre cum e viața unui sportiv atunci când se pregătește pentru marile competiții, mai ales în cadrul loturilor olimpice.

Alina Dumitru este multiplă medaliată în toate competițiile la care a participat, cele mai importante fiind cele de la Jocurile Olimpice, unde a cucerit aurul la ediția din 2008 și argintul în 2012. Și-a mai trecut în cont și câteva distincții la Mondiale, o medalie de bronz, și la Europene, cu opt medalii de aur și două de bronz.

Golgheterul era la ei în curte, dar nu l-au vrut! Dezvăluiri incredibile de la Dinamo: "Unii au zis da, alții nu"

FC Botoșani - UTA Arad, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid. Echipele de start

Alina Dumitru si Corina Caprioriu, AUR la CE de judo! "Alina i-a dezlipit salteaua de pe spate adversarei!"

Alina Dumitru: "Nu am putut sa dorm dupa ce am luat medalia"

”Menghină mi se spunea (n.r. – râde)! Am pățit-o atunci când eram la lot, la Pitești, și am mers la bazin cu luptătorii, erau și luptătorii acolo. Ei au vrut să mă bage la fund în bazin. Eram cu toții în bazin și au vrut să facă o glumă. Eu, dacă am teamă de ceva... m-am prins de bară și putea să se smulgă bara, dar mâna mea nu se desprindea.

Au venit patru luptători să mă desprindă de pe bară, dar nu au reușit.

(N.r. – Despre faptul că are mâini puternice) Pentru mine e ceva normal, dar pentru adversare... .”, și-a amintit Alina Dumitru, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Alina Dumitru, două medalii la Jocurile Olimpice

În 2011, sportiva cocheta cu ideea renunțării la cariera din judo, dar a fost convinsă să continue de antrenorul ei Florin Bercean, dar și de Simona Richter, prima medaliată olimpică a României (bronz la JO din 2000) și colegele sale.

A urmat un an greu, cu accidentări, cu concursuri probabil mai puțin reușite, în care nu a fost totdeauna "number one", cum obișnuise, astfel că în pragul JO de la Londra 2012 predicțiile nu o dădeau favorită la apărarea medaliei de aur din 2008, nici măcar la finală.

A luat argintul la Londra, iar apoi a decis să pună capăt carierei. Însă, pe lângă faptul că a rămas în fenomenul judo românesc, fiind antrenoare și la CSA Steaua, Alina Dumitru simte adrenalina în concursurile auto la care a început să participe de câțiva ani.

﻿Pentru rezultatele excepţionale aduse sportului românesc, Alinei Dumitru i-a fost conferit Ordinul Naţional ''Meritul Sportiv'' Clasa I. A fost desemnată, în anul 2008, cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti. În acelaşi an, luptătoarea legitimată la cluburile Petrolul Ploieşti şi Steaua Bucureşti a fost desemnată sportiva anului în judeţul Prahova de reprezentanţii Direcţiei judeţene de educaţie fizică şi sport. Numele său este acordat turneului internaţional de judo, organizat de câţiva ani în România, şi care la ediţia din 13-14 mai 2022 a strâns la start peste 600 de sportivi de la 50 de cluburi din Bulgaria, Republica Moldova, România şi Ucraina.

VIDEO Alina Dumitru, la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)

