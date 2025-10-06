VIDEO EXCLUSIV Poveste incredibilă cu Alina Dumitru. A dovedit patru luptători de la lotul olimpic

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alina Dumitru, invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.



TAGS:
Alina Dumitrucampioana olimpicajudopovesteluptatorimenghinaSport.roPoveștile sport.roandru nenciu
Din articol

Alina Dumitru, de neclintit în fața a patru luptători de la lotul olimpic

Alina Dumitru este multiplă medaliată în toate competițiile la care a participat, cele mai importante fiind cele de la Jocurile Olimpice, unde a cucerit aurul la ediția din 2008 și argintul în 2012. Și-a mai trecut în cont și câteva distincții la Mondiale, o medalie de bronz, și la Europene, cu opt medalii de aur și două de bronz.

De altfel, Alina Dumitru este singura campioană olimpică la judo a României (Beijing 2008), iar în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro a vorbit despre momentele amuzante din carieră, dar și despre cum e viața unui sportiv atunci când se pregătește pentru marile competiții, mai ales în cadrul loturilor olimpice.

Invitată la emisiunea Poveștile Sport.ro: Alina Dumitru

Poreclită ”menghină” de către colege datorită forței pe care o avea în mâini, Alina Dumitru a povestit un episod de când era în cantonament. Luptătorii din lotul României s-au pregătit cu sportivii de la judo într-un moment, iar patru dintre luptători au încercat să facă o glumă cu campioana olimpică și să o bage la fund în bazin.

Au încercat, dar nu au reușit. S-a prins de o bară și ei nu au putut să o desprindă.

Alina Dumitru, la Poveștile Sport.ro

  • Alina dumitru 13
×
Fragment pov sport 190925 alina dumitru 40364214
Alina Dumitru: "Nu am putut sa dorm dupa ce am luat medalia"
Alina Dumitru, judoka anului 2008 in EUROPA! Trimite-i aici mesajul tau!
Alina Dumitru: "Poate ma las!" Transmite-i un mesaj de incurajare!
Alina Dumitru si Corina Caprioriu, AUR la CE de judo! "Alina i-a dezlipit salteaua de pe spate adversarei!"
Alina Dumitru, medalie de BRONZ la campionatul mondial! Transmite-i un mesaj!
Alina Dumitru a luat BRONZ la Jocurile Mondiale Militare!
Alina Dumitru a castigat AURUL la Campionatul European!
Alina Dumitru intra in afaceri! Vezi cu ce produse isi cucereste fanii!
Alina Dumitru, locul 7 la Campionatul Mondial de Judo de la Paris!
Alina Dumitru si Andreea Chitu au iesit CAMPIOANE EUROPENE! Victorie fabuloasa pentru Alina:
ÎNAPOI LA ARTICOL

”Menghină mi se spunea (n.r. – râde)! Am pățit-o atunci când eram la lot, la Pitești, și am mers la bazin cu luptătorii, erau și luptătorii acolo. Ei au vrut să mă bage la fund în bazin. Eram cu toții în bazin și au vrut să facă o glumă. Eu, dacă am teamă de ceva... m-am prins de bară și putea să se smulgă bara, dar mâna mea nu se desprindea.

Au venit patru luptători să mă desprindă de pe bară, dar nu au reușit.

(N.r. – Despre faptul că are mâini puternice) Pentru mine e ceva normal, dar pentru adversare... .”, și-a amintit Alina Dumitru, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

Alina Dumitru, două medalii la Jocurile Olimpice

În 2011, sportiva cocheta cu ideea renunțării la cariera din judo, dar a fost convinsă să continue de antrenorul ei Florin Bercean, dar și de Simona Richter, prima medaliată olimpică a României (bronz la JO din 2000) și colegele sale.

A urmat un an greu, cu accidentări, cu concursuri probabil mai puțin reușite, în care nu a fost totdeauna "number one", cum obișnuise, astfel că în pragul JO de la Londra 2012 predicțiile nu o dădeau favorită la apărarea medaliei de aur din 2008, nici măcar la finală.

A luat argintul la Londra, iar apoi a decis să pună capăt carierei. Însă, pe lângă faptul că a rămas în fenomenul judo românesc, fiind antrenoare și la CSA Steaua, Alina Dumitru simte adrenalina în concursurile auto la care a început să participe de câțiva ani. 

﻿Pentru rezultatele excepţionale aduse sportului românesc, Alinei Dumitru i-a fost conferit Ordinul Naţional ''Meritul Sportiv'' Clasa I. A fost desemnată, în anul 2008, cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti. În acelaşi an, luptătoarea legitimată la cluburile Petrolul Ploieşti şi Steaua Bucureşti a fost desemnată sportiva anului în judeţul Prahova de reprezentanţii Direcţiei judeţene de educaţie fizică şi sport. Numele său este acordat turneului internaţional de judo, organizat de câţiva ani în România, şi care la ediţia din 13-14 mai 2022 a strâns la start peste 600 de sportivi de la 50 de cluburi din Bulgaria, Republica Moldova, România şi Ucraina.

VIDEO Alina Dumitru, la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de p&acirc;nă la 8.000 de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Alina Dumitru e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Alina Dumitru e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Starul francez care a impresionat-o pe Alina Dumitru: L-am cunoscut, nu e figurant
Starul francez care a impresionat-o pe Alina Dumitru: "L-am cunoscut, nu e figurant"
Alina Dumitru practică alt sport, dar e tot numărul 1: &rdquo;Am devenit campioană. &Icirc;mi oferă adrenalina de la judo&rdquo;
Alina Dumitru practică alt sport, dar e tot numărul 1: ”Am devenit campioană. Îmi oferă adrenalina de la judo”
Alina Dumitru, ofertată să concureze și să antreneze &icirc;n altă țară! Anunțul campioanei olimpice
Alina Dumitru, ofertată să concureze și să antreneze în altă țară! Anunțul campioanei olimpice
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
ULTIMELE STIRI
FC Botoșani - UTA Arad, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid. Echipele de start
FC Botoșani - UTA Arad, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid. Echipele de start
WOW! Astrit Selmani a &icirc;nscris golul anului &icirc;n China, din propria jumătate
WOW! Astrit Selmani a înscris golul anului în China, din propria jumătate
Golgheterul era la ei &icirc;n curte, dar nu l-au vrut! Dezvăluiri incredibile de la Dinamo: Unii au zis da, alții nu
Golgheterul era la ei în curte, dar nu l-au vrut! Dezvăluiri incredibile de la Dinamo: "Unii au zis da, alții nu"
Mihai Stoica a auzit ce a spus Gabi Balint despre un titular de la FCSB și i-a dat replica legendarului fotbalist: &rdquo;M-am distrat!&rdquo;
Mihai Stoica a auzit ce a spus Gabi Balint despre un titular de la FCSB și i-a dat replica legendarului fotbalist: ”M-am distrat!”
Florin Bratu, fără ocolișuri! A numit fotbalistul din Superliga care face diferența și nu ar trebui să fie rezervă
Florin Bratu, fără ocolișuri! A numit fotbalistul din Superliga care "face diferența" și nu ar trebui să fie rezervă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB &ndash; Craiova: &rdquo;L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB – Craiova: ”L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?”

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al Rom&acirc;niei nu mai vede NIMIC pe teren

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al României nu mai vede NIMIC pe teren

Mirel Rădoi a răbufnit după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: Nu mă duc! Ei sunt &icirc;mpărați

Mirel Rădoi a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: "Nu mă duc! Ei sunt împărați"

Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB &icirc;n timpul meciului: &rdquo;Mamă, nu mă așteptam la c&acirc;te am făcut!&rdquo;

Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB în timpul meciului: ”Mamă, nu mă așteptam la câte am făcut!”

Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea răm&acirc;ne paralizat

Accidentare șocantă pentru fotbalistul remarcat de Gigi Becali! Ar putea rămâne paralizat

Cum arată clasamentul din Superligă după FCSB - Universitatea Craiova 1-0! Pe ce loc a urcat campioana

Cum arată clasamentul din Superligă după FCSB - Universitatea Craiova 1-0! Pe ce loc a urcat campioana



Recomandarile redactiei
Golgheterul era la ei &icirc;n curte, dar nu l-au vrut! Dezvăluiri incredibile de la Dinamo: Unii au zis da, alții nu
Golgheterul era la ei în curte, dar nu l-au vrut! Dezvăluiri incredibile de la Dinamo: "Unii au zis da, alții nu"
Mihai Stoica a auzit ce a spus Gabi Balint despre un titular de la FCSB și i-a dat replica legendarului fotbalist: &rdquo;M-am distrat!&rdquo;
Mihai Stoica a auzit ce a spus Gabi Balint despre un titular de la FCSB și i-a dat replica legendarului fotbalist: ”M-am distrat!”
WOW! Astrit Selmani a &icirc;nscris golul anului &icirc;n China, din propria jumătate
WOW! Astrit Selmani a înscris golul anului în China, din propria jumătate
Se pregătește revenirea lui Florinel Coman la FCSB?! Gigi Becali a discutat cu fotbalistul: &rdquo;Așa fac, nea Gigi!&rdquo;
Se pregătește revenirea lui Florinel Coman la FCSB?! Gigi Becali a discutat cu fotbalistul: ”Așa fac, nea Gigi!”
FC Botoșani - UTA Arad, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid. Echipele de start
FC Botoșani - UTA Arad, LIVE TEXT de la 20:30 | Cu o victorie, moldovenii pot egala liderul Rapid. Echipele de start
Alte subiecte de interes
Campioana olimpică Alina Dumitru și multe nume importante cer demisia lui Cozmin Gușă, președintele Federației Rom&acirc;ne de Judo!
Campioana olimpică Alina Dumitru și multe nume importante cer demisia lui Cozmin Gușă, președintele Federației Române de Judo!
Silvia Stroescu, medaliată cu aur la JO de la Atena, a trăit o experiență cu super adrenalină la Women Rally
Silvia Stroescu, medaliată cu aur la JO de la Atena, a trăit o experiență cu "super adrenalină" la Women Rally
Alina Dumitru e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Alina Dumitru e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Se cere anularea medaliei olimpice pentru Imane Khelif, după ce s-a demonstrat că este bărbat!
Se cere anularea medaliei olimpice pentru Imane Khelif, după ce s-a demonstrat că este bărbat!
Franța vibrează, Riner e The GOAT! P&acirc;nă și Macron s-a implicat la ceremonia de premiere a uriașului de 2,05 m
Franța vibrează, Riner e The GOAT! Până și Macron s-a implicat la ceremonia de premiere a uriașului de 2,05 m
Aţi &icirc;nnebunit! Turcii se revoltă după ce televiziunea locală a &icirc;ntrerupt meciul Kayrei Ozdemir, &icirc;nvinsă de o israeliană
"Aţi înnebunit!" Turcii se revoltă după ce televiziunea locală a întrerupt meciul Kayrei Ozdemir, învinsă de o israeliană
CITESTE SI
Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

stirileprotv Spitalele impun reguli mai dure. Doctorițele și asistentele nu mai au voie cu unghii lungi, date cu ojă, și cu inele

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Regizorul Tudor Giurgiu: &ldquo;Suntem datori să &icirc;nțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre&rdquo;

stirileprotv Regizorul Tudor Giurgiu: “Suntem datori să înțelegem consecințele comunismului asupra societății noastre”

Rom&acirc;nii str&acirc;ng cureaua, după majorarea taxelor. V&acirc;nzările din retail au scăzut cu 7,2% &icirc;n august

stirileprotv Românii strâng cureaua, după majorarea taxelor. Vânzările din retail au scăzut cu 7,2% în august

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!