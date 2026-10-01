În fotbalul internațional, în acest moment, există Spania și restul lumii. Pentru că, la ce rezultate are de peste doi ani, „Furia Roja“ e la alt nivel, inclusiv dacă facem comparația cu echipele mari ale planetei.

După ce a cucerit trofeul la ultimele două întreceri fotbalistice majore, Euro 2024 și CM 2026, Spania își demonstrează acum superioritatea și în Nations League. Aici, ibericii au pornit ca din tun. După 3-2 cu Anglia, pe „Wembley“, sâmbătă trecută, Lamine Yamal și colegii săi au revenit acasă, la Sevilla, pentru partida cu Croația de aseară. Pe care au transformat-o într-o altă demonstrație de forță: 4-1 (Lamine Yamal 2, 63, Pubill 31, Williams 89 / Beljo 28).

Spania, neînvinsă de 39 de meciuri oficiale la rând!

Succesul de la Sevilla a stabilit noi borne impresionante atinse de „Furia Roja“. Iată-le:

*Pentru al doilea meci consecutiv, Spania a reușit deschiderea scorului în primele 2 minute. În meciul cu Anglia, Lamine Yamal a înscris în minutul 2. Contra Croației, puștiul de 19 ani a recidivat, marcând, din nou, în minutul 2. E pentru prima dată din 2004 încoace, când Spania leagă două partide în care deschide scorul atât de repede.

*La ora actuală, Spania are o serie de nouă victorii la rând. Ultima națională care a oprit-o a fost cea din Insulele Capului Verde, la Cupa Mondială. În prima etapă din faza grupelor, Spania – Insulele Capului Verde s-a încheiat la egalitate: 0-0.

*Spania și-a prelungit seria de invincibilitate, ajungând la 39 de meciuri oficiale la rând, în care n-a simțit gustul înfrângerii. În această perioadă, ibericii au înregistrat 30 de victorii și 9 egaluri. Ca să vedem când a avut loc ultimul eșec pentru Spania, trebuie să ne întoarcem în timp. Până în martie 2024. Atunci, „Furia Roja“ a cedat într-un amical disputat, la Londra, contra Columbiei, scor 0-1.

Spania – Franța, cea mai probabilă finală, la Nations League

Având în vedere situația actuală din fotbalul internațional, analiștii de la Football Meets Data au anunțat: Spania – Franța va fi cea mai probabilă finală, la ediția din 2026-2027. La fel ca și ibericii, Mbappe și colegii săi au pornit cu două victorii în competiție: 1-0 cu Turcia și 1-0 cu Belgia, ambele meciuri fiind în deplasare.

De amintit că Spania și Belgia s-au duelat și în fazele superioare de la CM 2026. Cele două reprezentative s-au întâlnit în semifinale, câștig de cauză având Spania: 2-0.