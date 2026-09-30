Încă o federație își retrage sprijinul față de Infantino!

Federaţia Elveţiană de Fotbal (SFV) şi-a retras sprijinul pentru candidatura lui Gianni Infantino la un nou mandat de preşedinte al FIFA, a anunţat forul miercuri.

Comitetul executiv a revocat sprijinul acordat conducătorului elveţian în cadrul unei şedinţe din 25 septembrie, după ce îi susţinuse candidatura în luna iunie.

„Decizia vine în urma unei reevaluări cuprinzătoare a evoluţiilor din ultimele câteva luni”, a declarat SFV într-un comunicat. „Din perspectiva SFV, diverse incidente ridică întrebări fundamentale cu privire la conducere, guvernanţă, transparenţă şi procesele decizionale din cadrul FIFA”, a adăugat federaţia.

Gianni Infantino este, deocamdată, singurul candidat la alegerile pentru preşedinţia FIFA programate pentru 18 martie 2027, termenul de depunere a candidaturilor fiind deschis până la 18 noiembrie.

news.ro