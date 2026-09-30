Sorin Cârțu, președintele onorifc al celor de la Universitatea Craiova, a spus că are informații legate de următoarea destinație a lui Nicolae Stanciu (33 de ani), aflat în ultimele luni de contract cu DL Yingbo, în China.

Disputat de FCSB și Universitatea Cluj, Nicolae Stanciu pare să fi ales un transfer la echipa pregătită de Cristiano Bergodi în iarnă. Au fost zvonuri potrivit cărora și Craiova ar fi intrat ”pe fir”, dar Cârțu demontează orice posibilitate ca mijlocașul să ajungă în Bănie.

Nicolae Stanciu ar fi semnat cu U Cluj!

Legenda oltenilor crede că alegerea lui Nicolae Stanciu este și sentimentală. Universitatea Cluj a demarat negocierile cu mijlocașul profitând de dorința acestuia de a fi mai aproape de Alba Iulia, orașul său natal.

„Înainte de a intra în emisiune, am primit un mesaj de la o persoană foarte avizată și mi-a zis că Stanciu deja a semnat cu U Cluj, așa că ce să comentez? Nici nu poți să spui ceva de jucător atât timp cât nu e al tău. E o persoană avizată, nu e ceva așa, să vorbească după ureche. E susținător al Craiovei, dar are conexiuni foarte bune în lumea politică.

Eu aș mai fi jucat acolo pe bani mulți, că nu primește la U Cluj banii de acolo. Dar poate i-a ajuns și lui. E în zona lui, pe acolo. El e din Alba Iulia, ce îmi e Cluj, ce îmi e Alba Iulia.

Alegerea lui e și o alegere sentimentală. Ai 30 și ceva de ani, mai vrei și pe acasă. Dacă au fost discuții despre el la Craiova, înseamnă că au vorbit antrenorul, directorul sportiv, conducerea despre el. E un bun fotbalist”, a spus Sorin Cârțu, la Prima Sport.

Sunt zece ani de când Stanciu a plecat de la FCSB la Anderlecht pentru 10 milioane de euro, sumă-record la acea vreme pentru fotbalul românesc.

CV-ul lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 11 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.