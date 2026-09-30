Mirel Rădoi (45 de ani), fost selecționer al naționalei U21 și al naționalei de seniori, a fost prezent la meciul de al Târgoviște pentru a urmări ”pe viu” echipa lui Costin Curelea. A fost prima sa apariție după ce Gigi Becali a spus public că l-a dorit la FCSB.
Înainte de a-l ”instala” pe Laurențiu Reghecampf (51 de ani), Becali l-ar fi vrut pe finul său, liber de contract după despărțirea de Gaziantep, dar acesta nu i-a răspuns la telefon.
Mirel Rădoi nu a vrut să vorbească după România U21 - Finlanda U21
După meci, Rădoi nu a vrut să analizeze meciul ”tricolorilor” mici și nici posibilitatea de a reveni la FCSB. ”Îmi pare rău”, s-a limitat să spună fostul selecționer, după care a plecat din fața reporterilor.
„L-am sunat întâi pe Mirel. Am zis că, dacă nu va răspunde, îl sun întâi pe Reghe. L-am sunat pe Mirel de trei ori, nu a răspuns, l-am sunat pe Reghe, a răspuns”, spunea Becali, despre Rădoi.
În ultimii patru ani, Mirel Rădoi a pregătit nu mai puțin de ȘAPTE echipe: Universitatea Craiova (de două ori), Al-Tai, Al-Bateh, Al-Jazira, FCSB și Gaziantep.
Lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile României U21:
- Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
- Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza | Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari);
- Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB);
- Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru), Rareș Burnete (Südtirol | Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz | Polonia).
VIDEO - REZUMATUL partidei România U21 - Finlanda U21 0-2