Mirel Rădoi (45 de ani), fost selecționer al naționalei U21 și al naționalei de seniori, a fost prezent la meciul de al Târgoviște pentru a urmări ”pe viu” echipa lui Costin Curelea. A fost prima sa apariție după ce Gigi Becali a spus public că l-a dorit la FCSB.

Înainte de a-l ”instala” pe Laurențiu Reghecampf (51 de ani), Becali l-ar fi vrut pe finul său, liber de contract după despărțirea de Gaziantep, dar acesta nu i-a răspuns la telefon.

Mirel Rădoi nu a vrut să vorbească după România U21 - Finlanda U21

După meci, Rădoi nu a vrut să analizeze meciul ”tricolorilor” mici și nici posibilitatea de a reveni la FCSB. ”Îmi pare rău”, s-a limitat să spună fostul selecționer, după care a plecat din fața reporterilor.