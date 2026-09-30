„N-am văzut niciodată un jucător crucificat așa!” Fostul golgheter îi ia apărarea lui Ianis Hagi

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Raul Rusescu îi ia apărarea lui Ianis Hagi

După eșecul cu Suedia, Ianis Hagi a fost cel mai criticat jucător trimis în teren chiar de tatăl său, Gică Hagi. Fanii au „aruncat cu noroi” în mijlocașul ofensiv, principalul argument fiind că a fost titularizat grație „nepotismelor” din fotbalul românesc.

Despre situația lui Ianis Hagi a vorbit și Raul Rusescu. Fostul atacant susține că nu e drept ce s-a întâmplat, iar de când este el în fotbal nu a mai văzut un jucător atât de „crucificat” după un meci.

”Eu, pe cuvânt... Sunt în fotbal din 2008, atunci am debutat în Liga 1. N-am văzut niciodată un jucător crucificat cum a fost Ianis Hagi după meciul din Suedia. Incredibil! Incredibil așa ceva! La un moment dat, selecționerul a spus că o să ne arate conceptul tehnic.

Poate n-ar fi bine să-l facă public, pentru că va fi demontat virgulă cu virgulă, dar eu mi-aș dori să-l văd. Pentru că observăm că un jucător precum Marius Marin, cu o medie de 10 recuperări pe meci la națională, nu intră în conceptul domnului Hagi.

N-am nicio problemă, pentru că antrenorii sunt subiectivi. Ianis a fost crucificat. Să nu uităm că am încercat să facem pressing în Suedia. Am fost pasați de un adversar mai valoros decât noi. Și asta nu am luat în calcul. Eu nu mă așteptam ca Bosnia să fie la nivelul Suediei”, a declarat Raul Rusescu, potrivit Digi Sport.