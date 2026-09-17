Zburătorii României. Caramavrov laudă tăria de caracter și capacitatea de revenire a naționalei de volei, care a învins Franța, campioana olimpică en-titre

Forța mentală a fost atuul numărul 1 al României, ceea ce pare bizar dacă ne gândim că am trăit atâtea dezamăgiri, că am căzut de multe ori înainte de finiș, deși ne îndreptam spre succes. S-a împământenit acest clișeu în sportul românesc: „Am jucat ca niciodată, am pierdut ca-ntodeauna”. Chiar mă întrebam după ce ai noștri reveniseră la 2-2 la seturi, cum o să spun eu că au jucat fantastic dacă vor pierde în „decisiv”...

Este un succes al curajului, o dovadă a faptului că mai putem exista în sport, un exemplu al supraviețuirii atunci când vrei cu adevărat să obții o mare performanță.

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Dar românii n-au mai pierdut. Au jucat ca niciodată și au câștigat un meci pe care orice echipă din lume l-ar fi cedat la 0-2, ținând cont și de superioritatea evidentă a francezilor arătată în primul set. Și ai noștri au crescut apoi de la minge la minge și de la set la set.

Asta înseamnă echipă!

Naționala de volei chiar a fost o echipă, de la titulari la cei care au intrat pe parcurs, de la rezerve la antrenori, preparator fizic, întreg staff-ul tehnic. Asta înseamnă echipă. E un exemplu care ar trebui preluat și la alte sporturi. Și tocmai de aceea voi enumera la sfârșit numele tuturor celor care au contribuit la acest succes istoric cu repetiție, pentru că am mai învins Franța și la Europeanul trecut, atunci cu 3-1.

În afară de mentalitatea extraordinară a voleibaliștilor noștri, nespecifică românilor, trebuie să mai spunem că am avut pe teren și un jucător supranatural, de neoprit, care a plutit ireal deasupra fileului. Mă refer la Cristian-Daniel Chițigoi, omul meciului, cu 28 de puncte obținute, dintre care 24 din atac, 3 blocaje câștigătoare și un as.

Un alt atu al băieților noștri a fost blocajul. Le-am ridicat francezilor un adevărat zid de care nu au putut trece în 11 rânduri. 11 puncte au câștigat tricolorii datorită blocajului: Bartha și Chițigoi au avut câte 3, Rață și Lupu câte 2, iar David Țăranu-Runcan - unul.

Mai putem remarca și jocul variat al românilor, care nu s-au bazat doar pe extreme, penetrând și pe centru, unde uriașul Bela Bartha a reușit să spargă blocajul advers de 12 ori!

A fost un meci de vis, un meci de neuitat, un meci care ar trebui revăzut de tinerii care fac sport. Să-i luăm ca exemplu pe acești bărbați neînfricați:

Coordonatori: Sebastian Bratu (CSM Arcada Galați, transferat în această vară de la Rapid București); Claudiu Dumitru (Rapid București).

Atacanți în diagonală: Alexandru Rață (Berlin Recycling Volleys, campioana Germaniei, unde s-a transferat în august de la Steaua București); David Țăranu-Runcan (CSM Arcada Galați, venit în această vară de la CSU Știința București).

Extreme: Rareș Bălean (Spor Toto Spor Kulübü, din prima ligă a Turciei, după două sezoane la Steaua București); Marian Bala (CSM Arcada Galați); Cristian-Daniel Chițigoi (Suntory Sunbirds Osaka, Japonia, după sezonul petrecut la PGE GiEK Skra Bełchatów, Polonia); Robert Adrian Aciobăniței – contract încheiat cu Steaua pe 1 iunie 2026.

Centri: Bela Bartha (Asseco Resovia Rzeszów, Polonia, transferat în iulie după două sezoane la Itas Trentino, Italia); Victor Asmarandei (Corona Brașov, venit în această vară de la Steaua); Ștefan Lupu (Corona Brașov); Tudor Magdaș (SCM Zalău, transferat de la Rapid).

Libero: Sergio Diaconescu (Dinamo București); Carol-Gabriel Kosinski (CSM Arcada Galați).

Staff-ul tehnic

Naționala este condusă de Sergiu Stancu – antrenor principal, ajutat de argentinianul Cristian Imhoff – antrenor secund.

Din staff mai fac parte Radu Mandache – preparator fizic, Horia Dinu – kinetoterapeut, Panagiotis Kountouridis – statistician și Petrișor Macovei – team-manager.