Viața lui Răduț după retragere se învârte în jurul copilului său. Are câteva afaceri care nu îi ocupă foarte mult timp, având inspirația de a investit în imobiliare de câțiva ani. Alături de familie, a cumpărat și a deschis, începând cu 2020, și un hotel în Germania, în regiunea Nuremberg.

”Flotări și apă” este sloganul lui Mihai Răduț, care încă ”prezintă” un fizic de sportiv, apropiat sau la fel cu nivelul atins și în cariera de fotbalist.

”Nu îmi vine să mai joc fotbal, nu știu de ce, chiar dacă prietenii mă mai cheamă. Nu îmi e, momentan, dor să mai joc fotbal”, a explicat Răduț.

Fostul mijlocaș nu poate sta departe de sport, iar la interviul programat în Parcul Herăstrău cu reporterul Sport.ro și-a făcut apariția pe o bicicletă clasică și îmbrăcat sport. Paradoxal, dar așa cum se întâmplă și în cazul altor foști fotbaliști, Mihai Răduț nu a mai intrat pe gazon și nu este tentat să o mai facă. În aceeași situație este și prietenul său Lukasz Szukala, care îi este adversar pe terenul de padel.

Mihai Răduț s-a retras din prim-planul reflectoarelor după ce a renunțat la fotbal. A pus capăt experienței ”din iarbă” la 35 de ani, în vara anului trecut, ultima aventură fiind la FCU Craiova, iar recent a acceptat să vorbească pentru Sport.ro despre cum îi decurge viața acum.

A fost ceva întâmplător cu hotelul, am aflat de la o persoană din Oltenia, din Craiova, care ne-a zis de acel hotel. La început am cumpărat o casă, am vândut-o ulterior, apoi tot așa și acum am ajuns să deținem un hotel. S-a întâmplat chiar înainte de pandemie să pornim această afacere. Era chiar hotelul acestui domn din Oltenia, i-am făcut o propunere... așa s-a întâmplat” , a început Mihai Răduț dialogul de pe bancă, din Parcul Herăstrău, cu Sport.ro.

Avem și un hotel în Germania, în zona Nurnberg, într-un oraș mai micuț. E un hotel de 21 de camere, este ok, e o afacere de familie, dar mai mult se ocupă părinții acolo. Germania a fost interesantă pentru investiții, are și o oarecare stabilitate economică și politică.

Restul investițiilor este online, pe bursă. Am ales asta pentru că vin dintr-o familie de antreprenori și știu cât este de greu să gestionezi o afacere, să lucrezi cu oamenii. Am vrut să am deciziile mele, să decid doar de mine, nu de oameni. Așa m-am orientat în zona asta.

După ce m-am lăsat de fotbal, am decis să investesc în imobiliare, eu și familia deținem niște proprietăți în Germania.

Merg și cu Lukasz Szukala la padel. E distractiv, ne și place. E un alt sport, jucăm cu mâinile, nu cu picioarele, așa cum am făcut-o atâția ani. Am văzut că și prinde, s-a mediatizat. Am fost și cu Alex Maxim acum câteva săptămâni la padel, suntem prieteni buni.

”Mă ocup foarte mult de cel mic. Îl iau de la grădiniță, îl iau de la afterschool... am grijă și de mine, fac sport în fiecare zi. Apă și flotări, am o vorbă. Merg cu bicicleta, joc padel cu prietenii.

Investițiile la bursă și din zona crypto sunt un alt mediu către care Mihai Răduț s-a orientat după retragere.

De ce s-a retras, de fapt, Mihai Răduț din fotbal: ”Nu m-am mai regăsit”

Nivelul din fotbalul românesc nu a fost un obstacol în fața lui Mihai Răduț atunci când a decis să pună stop carierei de jucător. Mai degrabă, modul în care este gestionat fenomenul de anumite persoane, de la anumite cluburi sau chiar la nivel național l-au adus în punctul în care să cântărească bine decizia, dar în cele din urmă să hotărască să facă pasul în spate.

”Mai puteam să joc fotbal din punct de vedere fizic, mai ales dacă mă uit la nivelul la care este fotbalul românesc, dar nu mai puteam psihic și din cauza modului în care a ajuns fotbalul de la noi cumva... din anumite privințe. Mă refer la anumiți oameni care conduc, care sunt pe unde sunt.... nu m-am mai regăsit, e cel mai bine spus așa.

Mi-a plăcut să joc fotbal, am făcut-o din pasiune, dar oamenii din fotbal, cei care conduc, sunt similari cu cei din politică, asta e problema la noi.

(N.r. – De ce nu ai mai jucat în afara țării?) În afara României puteam să mai joc, dar am decis, în 2019, când am venit din Polonia, la Astra, să fiu alături de familie. Copilul era mic. Am luat, de-a lungul vieții, decizii care poate nu au fost cele mai bune, dar așa a fost să fie.

Am mai fost și în Cipru, dar am decis să revin și atunci. Dar, îmi asum deciziile pe care le-am luat. Sunt și o fire mai boemă, recunosc asta. Am fost și ca fotbalist, dar sunt și în viața de zi cu zi”, a continuat Mihai Răduț.

"Tati, cum te-a recunoscut domnul?"

Mihai Răduț încă este recunoscut pe stradă. Fostul mijlocaș de la FCSB sau Pandurii, ”reperat” și în Grecia

Fire boemă, după cum afirmă, căreia nu îi place să iasă în evidență, Mihai Răduț se declară surprins de faptul că încă mai este recunoscut pe stradă de oameni, în special de tineri. Întors recent dintr-o vacanță în Grecia, Răduț a fost recunoscut și acolo:

”Oamenii încă mă recunosc pe stradă, sunt surprins, chiar dacă nu mai apar. Chiar recent, când am fost în vacanță în Grecia, m-a recunoscut un tânăr de vreo 20 de ani, nu mă așteptam. Am făcut o poză cu el, iar apoi băiețelul meu m-a întrebat: 'tati, cum te-a recunoscut domnul? Atât de bun ai fost ca fotbalist?'”

”David Beckham” era poreclit Mihai Răduț, după tatuajul imprimat pe ceafă

Tatuajele s-au numărat printre pasiunile vieții tânărului Mihai Răduț, care acum ar refuza să mai adauge încă o amintire pe piele. Nu le mai ține numărul, dar majoritatea este trecută la capitolul sentimental pentru fostul fotbalist de la FCSB sau Pandurii Târgu Jiu, având legătură cu familia.

”(N.r. - Câte tatuaje ai?) Aaaa, nu știu cum să le număr. Am tot spatele tatuat, în primul rând. Am și pe mâini, semnăturile părinților și datele de naștere. Am și data de naștere a copilului.

(N.r. - Ce scrie pe antebrațul stâng?) My life is my message. L-am făcut când eram la Târgu Jiu, la Pandurii. Și mai am unul: without the dark, we'd never see the stars.

(N.r. - De unde pasiunea pentru tatuaje?) Mi-au plăcut de mic. Fiind și în fotbal, clar m-au atras și mai mult. De la început am fost atras, cumva, să zic așa, să fiu ca X, ca Y. Dar, îmi place și zona artei, sunt mai boem, și de aceea am și decis să fac pe spate. Am zis că dacă îl fac pe spate, poate nu o să mă plictisesc de el, că nu îl văd atât de des (n.r. – râde).

(N.r. - Ce tatuaj ai pe spate?) E Cronos, Zeul Timpului, și Ceasul Astronomic din Praga.

(N.r. - Tatuajul de pe gât e făcut, până la urmă, după David Beckham? Era o întreagă tevatură atunci, când ai venit la FCSB, legat de acel tatuaj) El a fost primul care a apărut cu acel tatuaj sau era cel mai mediatizat cu acel tatuaj. Mi-a și plăcut, când eram mai tânăr eram o fire mai credincioasă. Mi s-a părut interesant tatuajul, aripi de înger și o cruce.

L-am și făcut când eram copil, aveam, cred, 18-19 ani”, a precizat Mihai Răduț.

Mihai Răduț e pasionat de modă și pozează pentru afacerea soției la nevoie

Pasionat și de modă, Mihai Răduț pozează de nevoie atunci când este solicitat, pentru un brand de care se ocupă soția sa și sora ei.

”(N.r. - Am văzut că te pasionează și moda, pozezi pentru un brand) Mă pasionează, am moștenit și din familie asta, îmi plăcea mereu să fiu diferit, să urmăresc zona de fashion.

Pozez, da, pentru Mihaela Gherlan, dar e cumnata și prietena mea. Are businessul acesta de mult timp, e implicată în proiect cu soția mea. Au împreună acest proiect, e ceva de familie. Nu a fost ceva la modul că vreau să fiu model, a fost un ajutor oferit pentru că sunt o persoană publică.

Sunt un ajutor, aș spune, nu un model”, a spus Mihai Răduț în interviul pentru Sport.ro, despre viața pe care o duce acum, la un an de când s-a lăsat de fotbal.