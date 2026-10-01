Victorie la scor pentru campioana Gloria Bistrița în Liga Națională de handbal feminin. Cum arată clasamentul

Victorie la scor pentru campioana Gloria Bistrița în Liga Națională de handbal feminin. Cum arată clasamentul Handbal
Alexandru Hațieganu
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Handbal feminin: Victorie la scor pentru campioana Gloria Bistrița în Liga Națională

TAGS:
HandbalGloria BistritaZalauclasamentliga nationalaHandbal feminin
Din articol

CS Gloria Bistrița a învins-o la scor pe HC Zalău, cu 38-22 (20-11), miercuri, în Sala ''Gheorghe Tadici'', într-o partidă din etapa a patra a Ligii Naționale de handbal feminin.

Nina Engel a reușit 12 goluri pentru campioane, iar Danila Patricia So Delgado Pinto și Lorena Ostase au marcat câte 6. De a gazde s-au remarcat Alexandra Francesca-Maria Bălan (5 goluri) și Alexia Niță (4).

În alt meci, SCM Râmnicu Vâlcea a fost ținută în șah de SCM Universitatea Craiova, 26-26 (10-15), în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea.Oaspetele au condus la pauză la o diferență de cinci goluri, 15-10, dar formația vâlceană putea obține victoria, însă a ratat două aruncări de la 7 metri în ultimul minut, prin Tuva Ulsaker Hoeve.

Norvegianca a fost, totuși, cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu 6 goluri.Dijana Mugosa a marcat 5 goluri pentru echipa din Bănie, iar Maja Sofie Muri și Rebeka Podor, câte 4.

Clasament Liga Națională de handbal feminin

Clasamente oferite de Sofascore
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