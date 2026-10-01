Victorie la scor pentru campioana Gloria Bistrița în Liga Națională de handbal feminin. Cum arată clasamentul

CS Gloria Bistrița a învins-o la scor pe HC Zalău, cu 38-22 (20-11), miercuri, în Sala ''Gheorghe Tadici'', într-o partidă din etapa a patra a Ligii Naționale de handbal feminin.

Nina Engel a reușit 12 goluri pentru campioane, iar Danila Patricia So Delgado Pinto și Lorena Ostase au marcat câte 6. De a gazde s-au remarcat Alexandra Francesca-Maria Bălan (5 goluri) și Alexia Niță (4).

În alt meci, SCM Râmnicu Vâlcea a fost ținută în șah de SCM Universitatea Craiova, 26-26 (10-15), în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea.Oaspetele au condus la pauză la o diferență de cinci goluri, 15-10, dar formația vâlceană putea obține victoria, însă a ratat două aruncări de la 7 metri în ultimul minut, prin Tuva Ulsaker Hoeve.

Norvegianca a fost, totuși, cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu 6 goluri.Dijana Mugosa a marcat 5 goluri pentru echipa din Bănie, iar Maja Sofie Muri și Rebeka Podor, câte 4.