CS Gloria Bistrița a învins-o la scor pe HC Zalău, cu 38-22 (20-11), miercuri, în Sala ''Gheorghe Tadici'', într-o partidă din etapa a patra a Ligii Naționale de handbal feminin.
Victorie la scor pentru campioana Gloria Bistrița în Liga Națională de handbal feminin. Cum arată clasamentul
Handbal feminin: Victorie la scor pentru campioana Gloria Bistrița în Liga Națională
Nina Engel a reușit 12 goluri pentru campioane, iar Danila Patricia So Delgado Pinto și Lorena Ostase au marcat câte 6. De a gazde s-au remarcat Alexandra Francesca-Maria Bălan (5 goluri) și Alexia Niță (4).
În alt meci, SCM Râmnicu Vâlcea a fost ținută în șah de SCM Universitatea Craiova, 26-26 (10-15), în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea.Oaspetele au condus la pauză la o diferență de cinci goluri, 15-10, dar formația vâlceană putea obține victoria, însă a ratat două aruncări de la 7 metri în ultimul minut, prin Tuva Ulsaker Hoeve.
Norvegianca a fost, totuși, cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu 6 goluri.Dijana Mugosa a marcat 5 goluri pentru echipa din Bănie, iar Maja Sofie Muri și Rebeka Podor, câte 4.
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