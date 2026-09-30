Cutremur la naționala Portugaliei! Cristiano Ronaldo a plecat DEFINITIV din cantonament și a făcut anunțul

Duminică, Portugalia a învins-o în Nations League pe Norvegia cu 2-1, într-un meci în care Cristiano Ronaldo a fost rezervă neutilizată, deși selecționerul Jorge Jesus îi spusese că urma să joace.

Apoi, luni și marți Cristiano Ronaldo nu s-a antrenat alături de lot, iar președintele Federației Portugheze de Fotbal Pedro Proenca a zburat de urgență la Copenhaga pentru a discuta cu Ronaldo și Jorge Jesus.

La conferința de presă dinaintea meciului cu Danemarca, Jorge Jesus a dat de înțeles că Ronaldo urma din nou să fie rezervă, iar asta se pare că l-a înfuriat la culme pe superstarul portughez.

La scurt timp după conferință, CR7 a scris pe rețelele social media, miercuri seară, un mesaj în care a anunțat că a părăsit definitiv cantonamentul echipei naționale din această primă acțiune UEFA Nations League.

”După conferința de presă a echipei naționale și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul echipei naționale.

La momentul potrivit, le voi spune tuturor portughezilor adevărul despre motivele care m-au determinat să plec de la echipa națională, căreia m-am dedicat întotdeauna.

Acum este momentul să îi urez mult succes Portugaliei și tuturor colegilor mei, fără excepție”, a scris CR7 pe rețelele sociale.