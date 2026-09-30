Lăsat acasă de Hagi, Marius Corbu a reacționat în presa de limbă maghiară: "Acum asta aștept"

Fotbalist crescut la FK Csikszereda și cu o experiență bogată în Ungaria, după patru ani și jumătate la Akademia Puskas, Marius Corbu a revenit în fotbalul maghiar, la începutul acestui an, la Ferencvaros, după un intermezzo la APOEL Nicosia.

Marius Corbu: "Din păcate, nu am primit convocarea în lotul final al României. Aștept în continuare următoare oportunitate"

Corbu are un start excelent la Ferencvaros. Mijlocașul a fost protagonist la echipa care a trecut de toate tururile preliminare din Europa League, a spulberat inclusiv Trabzonspor, echipa lui Mohamed Salah, iar în faza principală a debutat cu o victorie pe terenul lui Celtic.

Fostul internațional de tineret al României s-a aflat în lotul lărgit al lui Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, însă nu a prins și lotul final. Într-un interviu pentru presa de limbă maghiară, Corbu a explicat cum a primit vestea.

"Includerea în lotul lărgit al naționalei României mă umple, firește, de mândrie, pentru că am fost alături de mulți jucători buni, printre cei mai buni din țară. În același timp, am mai fost de câteva ori într-o situație similară, dar, din păcate, încă nu am primit convocarea în lotul final, așa că aștept în continuare următoarea oportunitate.

Când ești copil, trăiești diferit experiența convocării la naționalele de juniori. Pentru mine, pe atunci, nu reprezenta o povară și nu simțeam vreo presiune deosebită, pur și simplu mă bucuram de situație. Era o mare mândrie să mă număr printre cei mai buni 20 de jucători dintr-o țară, iar acest lucru reprezenta în sine o recunoaștere importantă pentru mine", a spus Marius Corbu, pentru Hargita Népe.