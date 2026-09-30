Lăsat acasă de Hagi, Marius Corbu a reacționat în presa de limbă maghiară: "Acum asta aștept"

Fotbalist crescut la FK Csikszereda și cu o experiență bogată în Ungaria, după patru ani și jumătate la Akademia Puskas, Marius Corbu a revenit în fotbalul maghiar, la începutul acestui an, la Ferencvaros, după un intermezzo la APOEL Nicosia.
Marius Corbu: "Din păcate, nu am primit convocarea în lotul final al României. Aștept în continuare următoare oportunitate"
Corbu are un start excelent la Ferencvaros. Mijlocașul a fost protagonist la echipa care a trecut de toate tururile preliminare din Europa League, a spulberat inclusiv Trabzonspor, echipa lui Mohamed Salah, iar în faza principală a debutat cu o victorie pe terenul lui Celtic.
Fostul internațional de tineret al României s-a aflat în lotul lărgit al lui Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, însă nu a prins și lotul final. Într-un interviu pentru presa de limbă maghiară, Corbu a explicat cum a primit vestea.
"Includerea în lotul lărgit al naționalei României mă umple, firește, de mândrie, pentru că am fost alături de mulți jucători buni, printre cei mai buni din țară. În același timp, am mai fost de câteva ori într-o situație similară, dar, din păcate, încă nu am primit convocarea în lotul final, așa că aștept în continuare următoarea oportunitate.
Când ești copil, trăiești diferit experiența convocării la naționalele de juniori. Pentru mine, pe atunci, nu reprezenta o povară și nu simțeam vreo presiune deosebită, pur și simplu mă bucuram de situație. Era o mare mândrie să mă număr printre cei mai buni 20 de jucători dintr-o țară, iar acest lucru reprezenta în sine o recunoaștere importantă pentru mine", a spus Marius Corbu, pentru Hargita Népe.
Marius Corbu: "Sper să joc într-o zi, dacă nu în tricoul Barcelonei, măcar împotriva ei"
Corbu și-a făcut și o scurtă caracterizare, vorbind inclusiv despre modul în care obiectivele sale s-au schimbat de-a lungul carierei.
"Pentru mine sunt importante modestia și să fiu un om bun – asta m-au învățat părinții mei. Dar pe teren te schimbi adesea: trebuie să fii mai agresiv și mai dur. În fotbal, aceasta este o calitate. Încerc să găsesc un echilibru între viața personală și cea de sportiv profesionist.
Visurile mele s-au adaptat mereu situației în care mă aflam. Când eram la Cădărești, în sat nici măcar nu exista o echipă, așa că visul meu era să ajung, într-o zi, să joc pentru o echipă de fotbal. Când am ajuns să joc la o echipă, mi-am dorit să evoluez la seniori, la acea formație din liga a treia. Cu fiecare pas înainte, îmi stabileam următorul obiectiv.
În copilărie, adoram echipa Barcelonei de atunci, dar știam exact de unde porneam, așa că nici nu îndrăzneam să visez la asemenea lucruri. Acum însă am ajuns în punctul în care sper să joc într-o zi, dacă nu în tricoul Barcelonei, măcar împotriva ei. Am jucat deja împotriva lui Real Madrid (n.r - într-un amical al lui Ferencvaros din luna august), așa că de ce n-aș putea juca într-o zi și împotriva Barcelonei?", a mai spus Corbu.
Produs al academiei lui FK Csikszereda, Marius Corbu a fost întrebat dacă îa în calcul ca spre finalul carierei să e întoarcă la echipa din Miercurea Ciuc.
"Nu se știe niciodată. Nu spun niciodată nu pentru că nu știm cum vor evolua lucrurile. FK Csikszereda va fi mereu în inima mea. Deocamdată, tot ce le pot transmite tuturor este să încerce să promoveze tot mai mult fotbalul de acasă, să iubească fotbalul și să-l susțină cât mai mult. Urmăresc mereu rezultatele lor, chiar și atunci când nu pot vedea meciul. Dar de multe ori mă și uit la meciuri", a mai spus Corbu.