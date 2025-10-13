Tottenham este interesată de transferul noului puști-minune din Ligue 1.

Tottenham, în pole-positon să-l cumpere pe Tylel Tati



Londonezii ar fi început deja negocierile cu Nantes pentru achiziționarea în următoarea perioadă de mercato a fundașului central Tylel Tati. Acesta a mai fost urmărit de scouteri de la Arsenal, Liverpool, Manchester United, Brighton, Brentford, Aston Villa, Barcelona, RB Leipzig și Bayer Leverkusen, la ultimele meciuri.



Spurs îi are în lot pe stoperii Ben Davies (Țara Galilor / 32 de ani), Cristian Romero (Argentina / 27 de ani), Kevin Danso (Austria / 27 de ani), Micky van de Ven (Olanda / 24 de ani), Radu Drăgușin (România / 23 de ani) și Kota Takai (Japonia / 21 de ani), în timp ce Ashley Phillips (Anglia / 20 de ani) și Luka Vuskovic (Croația / 18 ani) sunt împrumutați la Stoke City și Hamburg.



Tatăl său l-a antrenat pe Paul Pogba

Tylel Tati (17 ani / 190 cm) este născut la Champigny-sur-Marne, la periferia Parisului, și s-a format la cluburile US Roissy-en-Brie și L'Academie du FC Nantes. La nivel de seniori a evoluat pentru FC Nantes B (2025-prezent) și FC Nantes (2025-prezent).



Are selecții pentru naționalele U16 și U17 ale Franței și poate evolua ca fundaș central, închizător și fundaș stânga. Este cotat la 6 milioane de euro. Tatăl său, Sambou "Bijou" Tati, este de origine congoleză, a fost președinte al clubului US Roissy-en-Brie și l-a antrenat la această formație pe campionul mondial Paul Pogba. Mama sa este originară din Senegal.

