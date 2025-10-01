GALERIE FOTO Radu Drăgușin și-a cerut partenera în căsătorie! Imagini cu fotbalistul de la Tottenham și superba sa logodnică, Ioana

Radu Drăgușin și-a cerut partenera în căsătorie! Imagini cu fotbalistul de la Tottenham și superba sa logodnică, Ioana
Radu Drăgușin și Ioana Stan formează un cuplu din 2020.

  • Cotat la 25 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Radu Drăgușin (23 de ani) este legitimat la Tottenham din ianuarie 2024. Fotbalistul mai are contract cu gruparea londoneză până în iunie 2030

Radu Drăgușin și-a cerut partenera în căsătorie. ”Tu. Eu. Mereu”, a scris fotbalistul pe rețelele social media, alături de fotografii împreună cu Ioana Stan, noua sa logodnică.

Radu Drăgușin și-a cerut partenera în căsătorie! Imagini cu fotbalistul de la Tottenham și superba sa logodnică, Ioana

  • Youmealways
Sursă Foto: Instagram Ioana Stan


”Ioana, studentă la arhitectură, împărtășește frecvent online imagini romantice alături de iubitul ei, fotbalistul Radu Drăgușin, în vârstă de 23 de ani.

Și ea este originară din România și este fiica lui Gabriel Stan, fostul viceprimar al orașului Constanța.

Cei doi formează un cuplu din 2020, potrivit presei, iar Ioana s-a mutat în Anglia împreună cu Radu, care joacă pentru clubul din nordul Londrei”, o portretiza The Sun pe Ioana Stan în luna mai.

Așteptarea a luat sfârșit! Radu Drăgușin, pe cale să revină după aproape un an

Operat în februarie pentru ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate, Radu Drăgușin a ratat toate meciurile din a doua parte a sezonului trecut, precum și pregătirea din această vară. În ultima perioadă, fundașul român a revenit la antrenamentele lui Tottenham și s-a antrenat parțial cu echipa, însă nu a revenit încă în meciurile oficiale.

Deși nu a mai jucat de pe 30 ianuarie, ziua în care a suferit accidentarea gravă la genunchi, Radu Drăgușin face parte din lotul preliminar anunțat de Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Moldova (amical, 9 octombrie) și Austria (preliminarii CM 2026, 12 octombrie).

În cazul în care va rămâne și în lotul final, Drăgușin ar putea juca primul meci la echipa națională după o pauză de aproape 11 luni. Fundașul a apărut ultima dată sub tricolor la duelul cu Cipru din Liga Națiunilor, câștigat cu 4-1, pe 18 noiembrie 2024.

