Earick & co. au fost refuzați de ENIC

Brooklyn Earick, antreprenorul american din domeniul tehnologiei, care era reprezentantul unui fond de investiții ce își exprimase interesul informal pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al lui Tottenham pentru 3.3 miliarde de lire steline, a fost refuzat de către ENIC Group.



Conform reglementărilor britanice privind fuziunile și achizițiile, odată ce o declarație de interes este respinsă, consorțiul trebuia să depună o ofertă până pe 24 octombrie sau să anunțe că nu o va face, iar clubul londonez a confirmat decizia într-o declarație către Bursa de Valori din Londra.



ENIC este controlată de miliardarul englez Joe Lewis

English National Investment Company Group (ENIC) este o companie britanică cu sediul în Bahamas, care deține 86.58% din acțiunile clubului de fotbal Tottenham Hotspur. La rândul ei, firma este controlată printr-un fond fiduciar discreționar de familia miliardarului englez Joe Lewis (88 de ani / 70.12%).

Un avid colecțiobnar de artă și jucător de golf înrăit, acesta a fost condamnat cu suspendare și amendat cu 5 milioane de dolari, în aprilie 2024, pentru mai multe capete de acuzare privind folosirea pe bursă a unor informații confidențiale.

De-a lungul timpului, ENIC a mai deținut acțiuni la cluburile de fotbal Rangers FC (25.1%), Slavia Praga (96.7%), AEK Atena (47%), Vicenza Calcio (99.9%) și FC Basel (50%), dar a investit și în afaceri diverse, precum firma de software Autonomy, retailerul Warner Bros. Studio Stores, casa de pariuri ukbetting.com sau parcul de distracții Church Street Station.



Earick a fost DJ și a lucrta pentru NASA

Brooklyn Earick (41 de ani), un fost DJ și producător muzical, care a lucrat pentru NASA și a făcut avere în industria tech (NFT-uri, media app Littlstar, blockchain software developers Ara Blocks), asamblase un grup de 12 investitori, care cuprinde mai mulți acționari la echipe din NFL și NBA. La începutul anului, acesta a făcut o ofertă și pentru preluarea echipei Maserati MSG, care participă în Formula E, dar afacerea a căzut, deși negocierile ajunseseră într-un stadiu avansat.



În acest moment, Arsenal, Liverpool, Crystal Palace, Chelsea, Everton, Manchester United, Aston Villa, Fulham, Leeds United, Burnley și West Ham United sunt echipele din Premier League care au acționari americani.

