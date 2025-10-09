FOTO Cum l-a numit fotbalistul de 40 de milioane de lire pe Radu Drăgușin, după aproape doi ani la Tottenham

Radu Drăgușin (23 de ani) este foarte aproape de revenirea pe teren, după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie.

TottenhamJames Maddisonradu dragusin
Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în timpul meciului Tottenham - Elfsborg 3-0, din Europa League, disputat pe 30 ianuarie. În februarie a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar recent, la mai bine de opt luni distanță, a anunțat că e foarte aproape să revină pe teren.

James Maddison: "Radu Drăgușin, motivația mea"

Absent de la echipa națională, având în vedere că nu este refăcut complet, Radu Drăgușin continuă recuperarea alături de Tottenham. Alături de el se află James Maddison (28 de ani), decarul lui Spurs, care a suferit o accidentare similară cu a românului în cantonamentul din această vară.

Maddison, care va rata cea mai mare parte a acestui sezon, a postat joi un scurt clip cu Radu Drăgușin și mesajul "El este motivația mea". Englezul se referă la modul în care stoperul a trecut peste accidentare și aproape întreaga perioada de recuperare.

James Maddison a fost cumpărat de Tottenham în 2023, de la retrogradata Leicester, pentru 40 de milioane de lire sterline. Mijlocașul ofensiv, care are 7 meciuri și pentru naționala de seniori a Angliei, a strâns 75 de partide, 16 goluri și 21 de assist-uri în tricoul londonezilor, alături de care a cucerit Europa League.

Radu Drăgușin, despre accidentarea gravă și mult așteptata revenire pe teren

La un eveniment organizat de BRD, bancă al cărei ambasador este, Radu Drăgușin a vorbit despre perioada chinuitoare de după accidentare, dar și despre revenirea pe teren, una care este foarte aproape.

"Despre acea zi? A fost un moment in care am simțit că nu era ceva în regulă cu genunchiul meu. Am simțit că ceva s-a rupt. Nu am știut inițial pentru că n-am mai experimentat așa ceva. Am făcut RMN și a venit diagnosticul. De ce fix mie? Eu n-am avut accidentări grave, niciodată ceva de genul ăsta. Nu am știut cum să reacționez. Am fost surprins, nu m-am așteptat la acest lucru. 

Familia mea a făcut diferența. Mi-a fost alături și m-a susținut. Eu am încercat imediat după operație să revin în jurul băieților. Acolo mă simt în largul meu. Lângă ei, la antrenament. Așa am acceptat situația. Un lucru foarte important e să accepți. Câteva zile mi a luat sa accept. După accidentare ai 1000 de gânduri. Pe teren ești in largul tău, în mediul tău, te gândești sa câștigi și să joci cât mai bine. 

A fost o perioada lungă până să învăț să merg din nou! Nu te gândești că trebuie sa iei lucrurile astea de la început. Practic am avut tot piciorul oprit! Din momentul în care am fost operat și am început recuperarea, am avut un plan bine stabilit. L-am urmat la fiecare mișcare.

Sunt foarte aproape de revenire! O simt. De o lună mă antrenez cu colegii mei. Urmează să intru 100% la antrenamente. Pot să spun că în aceste opt luni am stat mai mult în sala de forță. Trebuie să-ți recapeți musculatura, forța. E o accidentare care te face să o iei de la zero", a spus Drăgușin.

