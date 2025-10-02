Printre surprize se numără convocarea în premieră a lui Jean-Philippe Mateta, dar cel mai discutat nume a fost cel care lipsea de pe listă: Paul Pogba.



Paul Pogba, înapoi în naționala Franței? Răspunsul lui Didier Deschamps



Mijlocașul de 31 de ani, campion mondial în 2018, traversează o perioadă complicată, însă atât antrenorul lui Monaco, Adi Hutter, cât și selecționerul Franței au transmis mesaje optimiste.



„Da, se apropie de momentul în care va redeveni jucător de fotbal. O revenire la națională? Nu am nicio îndoială că își dorește și că este un obiectiv pentru el. Are însă pași de făcut. Următorul este să îmbrace tricoul lui ASM și să intre pe teren. Asta îi doresc în primul rând”, a declarat Deschamps.



Discursul selecționerului a fost ferm, dar și încurajator. Nu a promis nimic, însă a lăsat clar de înțeles că „Pogboom” are ușa deschisă dacă revine la nivelul cerut. „Dacă va trece de această primă etapă, deja va fi o imensă bucurie pentru el. După aceea vom vedea”, a adăugat Deschamps.



Cifrele lui Paul Pogba la naționala Franței



Născut în suburbiile Parisului, la Lagny-sur-Marne, Paul Pogba a debutat în naționala „cocoșului galic” la 22 martie 2013, la vârsta de 20 de ani și șapte zile.



Pentru „Les Bleus”, mijlocașul a adunat 91 de apariții și 11 goluri. În vitrina sa de 16 trofee regăsim și trei alături de naționala Franței, mai exact:

