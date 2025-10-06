Aflat pe ultima sută de metri cu recuperarea după accidentarea gravă suferită la genunchi, Drăgușin ar fi putut să meargă în cantonamentul echipei naționale. Mircea Lucescu nu voia să ”îl joace” pe fundașul lui Tottenham, ci doar să îl aibă în sânul echipei, însă selecționerul s-a lovit de refuzul londonezilor.

Decizia lui Tottenham în privința lui Radu Drăgușin, aplaudată de un expert

Drăgușin nu a mai jucat de pe 30 ianuarie, de când s-a accidentat în meciul câștigat de Tottenham în fața lui Elfsborg, scor 3-0.

Medicul Rajpal Brar, specializat în medicină sportivă, a vorbit despre decizia luată de Tottenham de a-i interzice lui Drăgușin să meargă în cantonamentul echipei naționale.

”Cred cu tărie că Spurs au luat decizia corectă. Ultima parte a revenirii în sport poate fi cea mai solicitantă și provocatoare, așa că a-l supraveghea foarte atent împreună cu fizioterapeuții și antrenorii de fitness care au fost alături de el tot acest timp este cea mai înțeleaptă decizie”, a spus medicul pentru Tottenham Hotspur News.

Ce a spus Radu Drăgușin despre convocarea ratată

”Această accidentare este, dacă nu cea mai complicată din fotbal, una dintre cele mai dificile, și necesită mai mult timp decât își imaginează multă lume.

Dar nu cred că este cazul să punem la îndoială ceea ce fac medicii de la Tottenham, fizioterapeuții cu care am lucrat și, mai ales, chirurgul care m-a operat. Din punctul meu de vedere, ei au cele mai multe cunoștințe și cea mai mare experiență. Bineînțeles că domnul Mircea Lucescu își dorea să vin la lot. Și eu îmi doream să vin, pentru că îmi lipsește foarte mult să fiu alături de colegi și să joc pentru România.

Dar, în același timp, am înțeles că poate câteva săptămâni în plus, o lună în plus... Acum, bineînțeles, simt că sunt gata. Pe termen lung, însă, această lună în plus îmi va oferi stabilitatea și siguranța necesare pentru a avea o carieră cât mai lungă”, a spus Drăgușin.

