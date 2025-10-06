Internaționalul român s-a accidentat crunt în iarna lui 2025 după ce devenise titular incontestabil la Tottenham. Drăgușin profitase atunci din plin de faptul că Micky van de Ven și Cristian Romero erau ieșiți din circuit și a prins, așadar, minute fluviu la Londra.



Cu Elfsborg (3-0), chiar în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League, Radu Drăgușin și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și s-a operat. Accidentarea îl ține și în prezent pe tușă.



”Pleci de la Tottenham?” Întrebat frontal, Radu Drăgușin a răspuns categoric



Întrebat dacă în se gândește să plece de la Tottenham sub formă de împrumut, ca să prindă cât mai multe minute după accidentare, Radu Drăgușin a semnalat faptul că se va lupta cu vârf și îndesat pentru un loc la gruparea londoneză.



Fundașul central a mai sugerat și că, momentan, se gândește doar să-și revină și să fie disponibil în angrenajul lui Thomas Frank la Tottenham Hotspur.



”(n.r. Crezi că e o variantă să pleci împrumut un sezon la o echipă care să-ți permită să joci mai mult?) Nu m-am gândit, momentan, pentru că toate gândurile și toată energia mea s-au dus în recuperare.



Vreau să revin cât mai bine, să devin cât mai puternic. Abia în momentul în care voi reveni și voi fi 100%, mă voi bate ca până acum, pentru locul meu”, a spus Radu Drăgușin.



Cifrele lui Radu Drăgușin

