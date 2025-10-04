Primul meci al zilei din etapa a șaptea din Premier League este Leeds United - Tottenham Hotspur, transmis în exclusivitate de VOYO de la 14:30.

Gazdele de la Leeds au un parcurs decent până acum, cu două victorii, două egaluri și două înfrângeri.

Tottenham, în schimb, în continuare fără Radu Drăgușin, este sus în clasament, după cele trei victorii, două remize și un singur eșec.

Rodrigo Bentancur a semnat un nou contract pe termen lung cu Tottenham



Londonezii numai ce au anunțat prelungirea contractului cu internaționalul uruguayan Rodrigo Bentancur.

Bentancur a alăturat lui Spurs la începutul anului 2022, de la Juventus, şi a jucat 122 de meciuri pentru clubul din Premier League, fiind inclusiv titular în triumful din finala Europa League în mai.

Mijlocaşul de 28 de ani intrase în ultimele 12 luni ale contractului său anterior, dar şi-a dedicat viitorul pe termen lung echipei Tottenham sub conducerea noului antrenor Thomas Frank.

Bentancur a declarat că este fericit la clubul londonez: ''Mă simt foarte bine şi sunt foarte fericit să-mi continui povestea cu acest club fantastic. Familia mea este fericită, am prieteni şi coechipieri fantastici care muncesc din greu în fiecare zi. Iubesc acest club şi mă simt foarte bine aici. Câştigarea Europa League a fost un moment fantastic şi vrem să construim pe acest lucru acum, pentru a câştiga mai multe trofee. Avem un nou antrenor principal, un nou căpitan (Cristian Romero) şi vreau să mă bucur de mulţi ani în plus la club.''

Partida de pe ”Elland Road” din Leeds începe la ora 14:30 și este transmisă EXCLUSIV pe VOYO.

Clasamentul din Premier League

