Tottenham dorește să-și întărească centrul defensivei, unde a suferit teribil în acest sezon, după accidentările grave ale lui Cristian Romero, Micky van de Ven și Radu Drăgușin.



Dezastru pentru Spurs la capitolul fundași centrali

La finalul sezonului, londonezii se pot despărți de argentianul Romero, care ar vrea să dea curs ofertelor de la Real Madrid și Atletico Madrid, deși mai are doi ani de contract. Ben Davies va deveni liber de contract în vara viitoare, iar Drăgușin va avea nevoie de o perioadă mai lungă de reacomodare, după ce a suferit o ruptură de ligamente încrucişate la genunchiul drept.



În aceste condiții, Spurs îi va avea la dispoziție la începutul sezonului doar pe Micky van de Ven (23 de ani) și pe Kevin Danso (26 de ani / va fi cumpărat obligatoriu în vara viitoare de la Lens), care au suferit mai multe accidentări musculare, în ultimele sezoane, dar și pe juniorii Dante Cassanova (20 de ani) și Malachi Hardy (17 ani).



Branthwaite e prioritatea pentru perioada demercato din vară

În acest condiții, prioritatea lui Tottenham pentru următoarea perioadă de mercato a devenit transferul lui Jarrad Branthwaite, pentru care Everton dorește cel puțin 50 de milioane de lire sterline (58.1 milioane de euro).



De stoper mai este interesată Manchester United, după ce Real Madrid s-ar fi retras din cursa pentru achiziția sa, așa că Tottenham îi mai are ca variante de rezervă pe Fikayo Tomori (27 de ani / AC Milan / Anglia / 20 de milioane de euro / 185 cm), David Hancko (27 de ani / Feyenoord Rotterdam / Slovacia / 32 de milioane de euro / 188 cm) și Jan Bednarek (28 de ani / Southampton / Polonia / 11 milioane de euro / 189cm)



A fost campion european U21, la competiția găzduită de România

Jarrad Paul Branthwaite (22 de ani / 195 cm) este născut la Carlisle (Cumbria) și s-a format la Carlisle United. La nivel de seniori a jucat la Carlisle United (2019-2020), Blackburn Rovers (2021 / împrumutat), PSV Eindhoven (2022-2023 / împrumutat) și Everton (2020-2025).



Are 8 selecții pentru Anglia U21 și un meci pentru reprezentativa de seniori a Angliei (3-0 cu Bosnia și Herțegovina, 3 iunie 2024). S-a aflat pe lista extinsă pentru Euro 2024, dar nu a fost păstrat de Gareth Southgate pentru turneul final.



În palmares are KNVB Cup (2022-2023), UEFA European Under-21 Championship (2023 / competiție găzduită de România și Georgia), Everton Young Player of the Season (2023-2024) și Everton Players' Player of the Season (2023-2024). În această stagiune a bifat 26 de meciuri (24 ca titular) pentru ocupanta locului al 15-lea din Premier League.



