LIVE pe VOYO, Tottenham a învins-o în deplasare cu 2-1 pe Leeds United, în etapa a șaptea din Premier League.

Londonezii au deschis scorul prin Mathys Tel, în minutul 23, dar gazdele au restabilit egalitatea prin Noah Okafor (minutul 34), când însă pe teren, chiar în fața porții lui Spurs, erau două mingi!

Tottenham a marcat golul victoriei în minutul 57 prin MVP-ul Mohammed Kudus, autorul pasei decisive la prima reuşită a lui Spurs înscriind cu o execuție spectaculoasă.

Radu Drăguşin, aflat în continuare în recuperare după grava accidentare suferită în luna ianuarie, nu a făcut parte din lotul lui Tottenham.

După această victorie, Tottenham a acumulat 14 puncte şi este acum pe locul al treilea în clasamentul din Premier League, după Arsenal (16 puncte) și Liverpool (15 puncte).

În ultimul meci al etapei a șaptea, Manchester City s-a impus în deplasare la Brentford, scor 1-0.

Unicul gol al partidei a fost marcat, bineînțeles, de Erling Haaland, care a fost de neoprit în minutul 9, după o pătrundere în forță prin defensiva adversă.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

