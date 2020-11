Ultima ora! Kevin de Bruyne este aproape sa semneze: "Am inceput discutiile!"

Kevin de Bruyne este unul dintre cei mai apreciati fotbalisti de la Manchester City.

Mijlocasul de 29 de ani a sosit pe Etihad in 2015 de la Wolfsburg in schimbul a 76 de milioane de euro si a avut un rol esential in titlurile castigate de echipa lui Guardiola in 2018 si 2019.

Dupa meciul castigat de nationala Belgiei cu 2-0 impotriva Angliei in Nations League, de Bruyne a vorbit pentru VTM Nieuws despre posibilitatea prelungirii contractului cu "cetatenii", care expira in 2023. Mijlocasul a dezvaluit ca este fericit la Manchester City si ca isi doreste sa ramana si chiar a demarat discutii in acest sens cu conducatorii clubului.

"Sunt fericit la Manchester, sunt la un club bun, cu patroni buni. Am inceput discutiile, dar nu sunt avansate. Pentru moment, le port eu insumi. Vreau sa continui aici, asa ca este usor. Daca nu as fi vrut sa raman, as fi apelat la cineva sa medieze. Dar cand vrei sa ramai, nu este asa dificil", a spus de Bruyne sursei citate.

Kevin De Bruyne confirms #ManCity contract talks and his desire to remain at the club.https://t.co/izYvx8ry68 — Man City Xtra (@City_Xtra) November 16, 2020

Motivul pentru care belgianul isi negociaza singur contractul este legat de arestarea impresarului sau in luna august. Patrick De Koster este acuzat de spalare de bani, fals si uz de fals.

Pe langa cele doua titluri in Premier League, de Bruyne a mai castigat o Cupa a Angliei si patru Cupe ale Ligii. Sezonul trecut a fost desemnat cel mai bun fotbalist din Premier League, de catre Asociatia Fotbalistilor Profesionisti din Anglia, dupa ce a reusit 13 goluri si 20 de assisturi.