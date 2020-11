Noi detalii despre situatia financiara de la Dinamo: "Au ajuns sa ceara bani cu un anumit interes!" Ce se va intampla zilele urmatoare

De la o zi la alta se inmultesc suspiciunile la adresa noilor proprietari ai lui Dinamo.

Situatia financiara de la Dinamo este una critica, iar in ultimele zile au aparut informatii ca oficialii dinamovisti s-ar fi imprumutat la camatari pentru a achita o parte din datoriile urgente ale clubului.

Gazeta Sporturilor a anuntat ca zilele trecute la hotelul RIN din Bucuresti si-au aparitia mai multe persoane care il cautau pe presedintele clubului, Dorin Serdean, pentru a recupera de la clubul alb-rosu anumite sume de bani imprumutate anterior. Se pare ca aceste sume se ridica la aproximativ 600.000 de euro.

Fostul international Ilie Dumitrescu a comentat aceasta situatie delicata de la Dinamo si a precizat ca este pentru prima data cand afla de asemenea practici la un club din Romania sau din strainatate.

"Mi-as dori extrem de mult sa cred in acest proiect. Sa se rezolve situatia financiara. Dar mi-e greu sa mai cred asta. N-am vazut la niciun club important, nici din tara, asa ceva. Nelutu Varga, de exemplu, a preluat clubul, a dat niste bani, a platit datorii, apoi a avut rezultate la CFR Cluj. E doar un exemplu din tara. Si mai sunt. In perioada Negoita, echipa avea stabilitate financiara, salariile erau la zi.

Nu pot sa cred ca vii si preiei o societate, apoi deja te duci in datorii catre terti in cateva luni. Au aparut zvonuri de astea, pe piata, ca au ajuns baietii astia sa ceara bani cu un anumit interes, ca nu pot sa folosesc cuvantul", a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.

Totodata, Dumitrescu a adaugat ca are informatii conform carora pana miercuri vor intra niste bani in conturile lui Dinamo: "Există un tip de adevăr în zona asta de a lua niște bani din altă parte. Dar am un mesaj pe telefon că există OP-uri și că banii vor intra până miercuri".